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日經：歐盟新印太戰略 尋求與台建立緊密貿易關係

記者張加／即時報導

據日媒報導，歐盟將推動深化與印太區域的關係，包括尋求與台灣建立更密切的貿易與投資關係；此外，歐盟也關注台海緊張局勢，恐直接影響歐洲的安全與繁榮。

報導指出，歐盟將尋求與日本、南韓、新加坡建立新的數位夥伴關係，並與台灣建立更密切的貿易與投資關係，在西方倉促自阿富汗撤軍後，歐盟致力在亞洲建立影響力。

日經亞洲新聞14日報導，其取得的一分印太戰略文件草稿顯示，疫情凸顯工業供應鏈的脆弱性，歐盟將尋求強化與亞洲夥伴的半導體價值鏈。

報導指，中國是歐盟關切的核心，但戰略文件呼籲與北京進行多層面交流接觸，並未直接批評北京；這分戰略文件也提出警告，因爭議領土和海域的緊張局勢，例如南海與台灣海峽，「可能直接影響歐洲的安全與繁榮」。

文件提及，歐盟提議探索與日本、南韓、新加坡洽談數位夥伴關係協議的可能性，也尋求與沒有協議的夥伴（例如台灣）建立貿易與投資關係。

根據這份文件，歐盟還希望與日本、南韓、台灣等夥伴舉行會談，以解決處理其半導體過度依賴進口的問題。

報導指出，這份文件預計本周完成，但在定稿前，可能還會修改；歐盟拒絕評論。

歐盟 台灣 投資

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