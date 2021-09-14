北韓新飛彈可載核武 範圍壟罩日韓 美批：威脅國際社會

南韓首爾民眾13日觀看新聞報導北韓試射長程巡弋飛彈消息。（美聯社）

北韓 官媒朝中社報導，北韓11日與12日成功試射新研發的長程巡弋飛彈，射程1500公里，飛行兩個多小時成功命中目標。北韓宣稱這是「具有重大意義的戰略武器」，暗示這種飛彈可搭載核彈 頭。報導中的飛彈射程若屬實，將能打擊南韓與日本 全境所有目標；美軍印太司令部發布聲明說，此舉凸顯北韓「持續醉心於發展軍事計畫，對鄰國和國際社會構成威脅」。

朝中社說，飛彈沿著北韓領土和領海上空預定軌道飛行，精準命中目標，發動機推力、飛彈飛行控制、命中精度等性能指標全部滿足設計要求，成為遏制敵對勢力的又一個有效手段，具有重要戰略意義。

英國衛報報導，卡內基國際和平研究院高級研究員潘達說：「這是北韓第一款明確設計為『戰略』角色的巡弋飛彈，『戰略』是常見表達可搭載核武的委婉用語。」目前不清楚北韓的技術能否將核彈頭縮小到可供巡弋飛彈搭載。北韓領導人金正恩今年稍早表示，研發更小的彈頭是首要目標；不過當天試射時，金正恩未現身，由勞動黨中央政治局常委朴正天等人到場視察。

這項最新事態發展，凸顯自2019年與美國的非核談判卡關後，北韓武器研發持續有所進展。搭載核彈頭的巡弋飛彈多為美、俄、中國等核武強權所有，聯合國相關制裁只禁止北韓取得彈道飛彈技術，卻不含飛行高度較低、距離較短的巡弋飛彈。

衛報指出，這應是北韓今年3月試射新型戰術短程彈道飛彈後再次飛彈試射。北韓1月在美國總統拜登就職幾小時後也曾試射一枚巡弋飛彈。

報導中的飛彈射程若屬實，將能打擊南韓與日本全境所有目標。此外，巡弋飛彈不同於彈道飛彈，可低空飛行，很難偵測，必須等飛彈逼近才能進行防禦。

日本航空自衛隊前司令官永岩俊道說，如果北韓報導屬實，這款巡弋飛彈將可攻擊東京。海上自衛隊前司令官香田洋二指出，這款飛彈的目標明顯不是朝鮮半島而是日本，成為日本與駐日美軍的新威脅。