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美日韓14日將會談 北韓試射「施壓」意味濃

編譯李京倫／綜合13日電

北韓13日宣布成功試射長程巡弋飛彈，時機可能經過精算，目的是影響隔天在日本、南韓兩場與其有關的外交會議。

路透報導，美國、日本與南韓首席核談判代表定14日在東京開會，討論如何打破與北韓的外交僵局；中國外交部長王毅也在14日訪問首爾，會見南韓外長鄭義溶，兩人勢必會討論北韓問題。

北韓此刻亮出新型飛彈，將可遠距影響這兩場會議，顯示其握有更多武力籌碼，向美國拜登政府施壓。對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天表示，美國仍準備和平壤當局打交道。路透報導，尚皮耶說：「關於北韓，我們的立場沒有改變。」

拜登政府曾表示願用外交手段達成北韓去核，但未曾顯露出有意放鬆制裁。北韓一直指控美國與南韓對其採取「敵意政策」，要求美國應逐步放寬制裁，交換北韓分階段去核，最終達到「朝鮮半島」全面無核化。美國則堅持北韓須全面無核化並由外界驗證，才會解除制裁。

美國北韓事務特別代表金星容8月在首爾說，準備「在任何地點和時間」會見北韓官員。北韓7月突然同意恢復兩韓聯絡熱線，中斷多時的核談判似乎露出一線曙光，不過，美韓軍演8月10日一啟動，北韓就拒接熱線電話。

兩韓近來似乎還陷入日益激烈的軍備競賽。韓聯社7日引述軍方消息人士報導，南韓海軍最近水下試射國產潛射彈道飛彈成功，意味南韓繼美國、俄羅斯、英國、法國、印度、中國、北韓後，成為第八個擁有潛射飛彈的國家。

南韓軍方並未公布是否偵測到北韓試射長程巡弋飛彈，但表示正與美國合作詳細分析此事。

北韓 美國 南韓

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