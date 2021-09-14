德國大選辯論 財長民調贏梅克爾接班人 登大位可能性增

德國財政部長蕭茲(左起)、綠黨推出的總理人選貝爾伯克與保守派陣營的總理候選人拉謝特12日進行辯論前先禮後兵。（歐新社）

德國 大選第2場電視辯論會12日登場，會後民調 顯示，代表社會民主黨出馬的現任財政部長蕭茲，在即時民調勝過梅克爾 所屬的保守派陣營人選拉謝特。距離大選剩不到2周，社民黨登上總理大位的可能性日增。

候選人進行90分鐘的辯論後，德國第一電視台（ARD）舉行即時民調發現，41%選民認為蕭茲的表現比較令人信服，相較下拉謝特為27%，綠黨候選人貝爾伯克為25%。政黨支持率來看，社民黨26%、基民黨20%、綠黨15%。

現任總理梅克爾在領導歐洲最大經濟體德國長達16年後，宣布不再參選，而保守派陣營正逐漸失去她的號召力。民調12日顯示，社會民主黨的支持率擴大領先保守派。INSA民調顯示，社民黨支持率為26%，較一周前上升，也是自2017年6月以來最高支持率。保守派的支持率維持在20%不變，綠黨支持率則下滑一個百分點來到15%。

現任德國北萊因-西發利亞邦總理拉謝特在過去3個月丟掉了8到9個百分點，正試圖力挽狂瀾。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）指出，主導德國戰後政治的梅克爾基民/基社聯盟，如今將在9月26日的大選中面臨一場「歷史性的潰敗」。這使得德國大選出乎意料地懸而未決，存在數種聯合政府組成的可能性。