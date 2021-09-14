我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

挪威大選變天 左派政黨估將大勝 有望共組政府

編譯中心／綜合13日電

挪威今天結束國會大選，據推估幾個中間偏左反對黨將贏得選舉，甚至能夠合組多數政府。這次選戰的主要議題是經濟不平等和氣候變遷。

路透報導，工黨黨魁斯托爾（Jonas Gahr Stoere）廣獲看好將領導組織下屆政府，有可能是採少數執政方式，或是與另幾個政黨共組政府，保守黨總理瑟爾貝克（Erna Solberg）執政8年後將下台。

不過，斯托爾若想組成能夠成功運作的內閣，務必要說服可能共組政府的中間偏左友黨在多項政策上妥協，由石油政策和私有制到挪威與歐洲聯盟的關係。

目前已開出65%選票，據推估工黨和另4個中間偏左政黨可能共將贏得100個議席，遠高於目前的81席，而要在共有169席的國會取得過半多數至少須掌控85席。

如果推估席次正確，斯托爾可能率工黨與中間黨（Centre Party）和社會主義左翼黨（Socialist Left）共組多數政府，3黨估計共將獲得87席。如此一來，他就無需與馬克斯主義派紅黨（Red Party）或反對石油業的綠黨（Green Party）合作。

挪威身為石油與天然氣主要生產國的議題是這次選戰焦點。不過，無論誰最終贏得大選，引導挪威遠離石油產業及相關就業，都需要漸進的過渡期。

斯托爾在石油產業議題上和瑟爾貝克持相同意見，都希望給油企時間，讓它們將既有工程長才逐漸轉為投入發展綠能技術，例如離岸風電。

在昨天投票首日，斯托爾投下選票後告訴記者：「我相信終止石油與天然氣產業，在產業和氣候政策上都會是錯誤的決定。」

石油 天然氣 綠能

上一則

德國大選辯論 財長民調贏梅克爾接班人 登大位可能性增

下一則

神學士掌權後 卡達外長先到訪 機場迎國際民航班機

延伸閱讀

競逐2024總統大選 綠營賴清德、鄭文燦「鴨子划水」

競逐2024總統大選 綠營賴清德、鄭文燦「鴨子划水」
前新澤西州長：共和黨別再裝贏了2020大選 快講實話

前新澤西州長：共和黨別再裝贏了2020大選 快講實話
挪威開放12到15歲青少年 接種BNT疫苗

挪威開放12到15歲青少年 接種BNT疫苗
田徑／挪威跨欄之王 破紀錄奪金不滿足…夢想跨過汽車

田徑／挪威跨欄之王 破紀錄奪金不滿足…夢想跨過汽車

熱門新聞

西伯利亞冷杉。(取材自維基百科)

西伯利亞冷杉含「長生不老藥」科學家首次發現

2021-09-14 04:35
亞馬遜在墨西哥城市蒂華納(Tijuana)新建的倉庫。(Getty Images)

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

2021-09-14 12:47
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
在9日的建政73周年閱兵典禮結束後，北韓領導人金正恩（中）和夫人李雪主（左三）一起參謁安放金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮。(路透)

金正恩有12替身？專家：出席閱兵非本人 北韓恐已政變

2021-09-11 04:20
神學士在杜斯坦的豪宅裡留影。(Getty Images)

神學士戰士進駐阿富汗前軍閥豪宅 形成強烈對比

2021-09-12 12:58
日本真子公主（右）與未婚夫小室圭（左）婚後將定居美國。（路透）

日媒：真子公主最快10月登記結婚 將隨夫赴美

2021-09-08 10:09

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況