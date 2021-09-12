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辛巴威20年來首度象徵性還款 扭轉欠債不還形象

中央社／哈拉雷12日綜合外電報導
非洲國家辛巴威20年來首度還款給主要債權人。 歐新社
非洲國家辛巴威20年來首度還款給主要債權人。 歐新社

非洲國家辛巴威20年來首度還款給主要債權人，開始採取行動整頓國家的資產負債表，扭轉欠債不還的形象。

儘管只是象徵性的金額，政府也希望可以藉此改變外界對辛巴威的看法，建立起善意。

財政部長恩庫比（Mthuli Ncube）本月在視訊會議中表示，辛巴威已首度還款給富國組成的巴黎俱樂部（Paris Club）。

恩庫比說：「我們已經開始償付款項，因為身為一個國家，我們應該以良好的債務人聞名，而不是惡劣的債務人。」

除了20年來首次對巴黎俱樂部中的17個國家還款外，恩庫比說，辛巴威也償還其他多邊債權人的債務。

恩庫比說：「我們已經採取行動，開始償還象徵性的金額給世界銀行（World Bank）、非洲開發銀行（African Development Bank）和歐洲投資銀行（ European Investment Bank）。」

辛巴威積欠外國債權人110億美元，這個金額相當於該國國內生產額（GDP）71%左右。當中的65億美元是拖欠的債務。

辛巴威在前總統穆加比（Robert Mugabe）任內，經濟陷入困境，爆發債務違約。

2017年政變後上台的現任總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）希望重新修復和歐美的關係。前總統穆加比當權時，破壞選舉和侵犯人權，歐美因而切斷和辛巴威的關係。

經濟學家葛萬尼亞（Persistence Gwanyanya）指出：「基本上，這只是做做樣子。不代表我們有能力可以償債，但這將對世上其他國家釋出訊號，告訴他們我們償債的意願，因而改變其他國家對這個國家的看法。

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