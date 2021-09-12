金正恩出席閱兵狀態太好被疑「假的」 專家：有12替身

金正恩9日出席建政73週年閱兵儀式，但北韓專家認為，金正恩一共有12名替身，當天在閱兵典禮上現身的可能不是本人。（Getty Images）

北韓 領導人金正恩 於9日深夜出席建政73周年閱兵儀式，然而日媒報導，有專家認為，金正恩一共有12名替身，當天現身閱兵儀式的並非金正恩本人，這也透露出北韓內部政局緊張的真實情況。

根據「東京 體育」報導，曾在南韓國防部擔任北韓分析官的東京拓殖大學研究員高永喆表示，9日出席閱兵儀式的金正恩看起來比以往更瘦，可能少了40公斤，而且皮膚氣色更好，就像20多歲的狀態。高永喆說，金正恩有12個替身，之前每一位替身都跟金正恩很像，但這一次出場的，竟然是最不像的。

據說北韓這次的閱兵疑點重重，不僅沒有彈道飛彈和新式武器，金正恩也沒穿軍裝現身，而是穿西裝打領帶，相當不尋常。

此外，9日閱兵儀式結束後，北韓官媒中央通信社（KCNA）報導金正恩與夫人李雪主前往金日成陵墓錦繡山太陽宮祭拜，並附上現場照片，但這時的金正恩似乎又換了另一個人。高永喆說，像去年傳出金正恩的死訊一樣，今年稍早也有他臥病在床的消息，這些都被認為是假消息，但這次閱兵顯示金正恩可能出了某些事，也許是北韓發生了政變，而金正恩遭到軟禁。

在9日的建政73周年閱兵典禮結束後，北韓領導人金正恩（中）和夫人李雪主（左三）一起參謁安放金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮。（路透）

報導還提到，高永喆說，從閱兵時金正恩未穿軍服及軍方未露面、由勞動黨組織秘書趙甬元進行檢閱等，可看出勞動黨與軍方的權力爭鬥，而主導權似乎在黨的手上。如果勞動黨掌握主導權的話，北韓就很有可能傾向跟南韓和睦相處的路線。

另外，日本共同社7日引述消息稱，美國北韓特使金星容、日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕，與南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德，14日將在東京討論朝鮮半島形勢。據報導，3國代表將討論美國試圖和北韓對話，尋求北韓非核化的可能性；以及對北韓展開人道主義合作等多種接觸方案，寧邊核設施重新運作、建國慶典上沒有閱兵等料亦成為議題。這是三國繼6月21日再次會談。