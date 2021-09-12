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加拿大20日大選 杜魯多民調小輸、最後辯論反扣分

編譯中心／綜合11日電
尋求連任的加拿大總理杜魯多在選前最後一次辯論，被指表現不佳。（美聯社）
尋求連任的加拿大總理杜魯多在選前最後一次辯論，被指表現不佳。（美聯社）

加拿大20日將舉行大選，尋求連任的總理杜魯多希望在選前最後一次辯論提高贏面；杜魯多當晚成為全場攻擊目標，對手們批評他不全心全意對抗加劇的新冠疫情，反而冒險提早大選，陷民眾於危險當中。

路透報導，根據納諾斯研究公司（Nanos Research）在9日公布的一份民調顯示，執政的自由黨擁有31.3％的支持度，最大在野黨保守黨則為33.3％，路線偏左的新民主黨（New Democratic）也有19.2％的支持度。

香港文匯報報導，杜魯多9日在辯論中顯得沉不住氣，爭執到面紅耳赤，且動作狂野，失去執政者的從容；相比之下，保守黨黨魁奧圖爾全程冷靜鎮定，只在有需要時發言。

據報導，杜魯多自展開競選活動以來，一直被從政經驗尚淺的奧圖爾壓下來，並數度被民眾當面責罵，甚至遭擲石洩憤。杜魯多亟需在辯論中得分，扭轉弱勢

在辯論後的記者會上，杜魯多堅稱政府有需要在現階段舉行大選，才能得知選民希望如何結束疫情。他認為政府必須首先獲得選民的新授權，然後推出一系列切合民意的振興經濟政策。

不過，根據最新公布的Ipsos民意調查，68%受訪者認為加拿大不需要在現階段舉行大選，反對率超過1個月前56%。有民眾說：「我在上次大選投票支持杜魯多，但這次我認為他不應在全民抗疫時舉行選舉，這種做法會分散民眾原本集中抗疫的力量，而且競選活動容易引起病毒大規模傳播。」

杜魯多 疫情 加拿大

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