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睽違28年 日抗中9/15動員10萬兵力軍演

編譯中心／綜合10日電
日本9月15日將舉行大規模軍演，圖為陸上自衛隊2018年成立的兩棲部隊。（路透資料照片）
日本9月15日將舉行大規模軍演，圖為陸上自衛隊2018年成立的兩棲部隊。（路透資料照片）

日本陸上自衛隊將舉辦睽違28年的大規模軍演，從9月15日起到11月下旬，動員兵力約10萬人；日媒指出，演習是為強化防衛能力，防範海洋活動日趨頻繁的中國。另外，日本首相菅義偉將二度訪美，出席四方安全對話會談（QUAD）與美印澳領袖面對面開會。

日本媒體「南日本新聞社」報導，陸上自衛隊昨天宣布，9月15日起將實施以全國所有部隊為對象的大規模軍演；日本上次全國規模演習在1993年，距今已28年。

陸上幕僚監部表示，本次大規模軍演將投入陸自車輛約2萬輛、飛機約120架；演習將重視作戰準備階段，演練部隊出動時的糧食裝載、人員與裝備運送、召集預備自衛官、建構通訊基礎設施等；另也將活用民間渡輪，接受海自、空自與駐日美軍的支援等。

日本南部的霧島演習場、福山演習場、國分駐屯地與蝦野駐屯地等處，預定9月下旬將有香川縣的第14旅團約3100人、800部各式車輛進駐。

第14旅團並將在九州與北海道和東北的師團進行陸路與海路的機動部署訓練。

日本時事評論員兼軍事記者潮匡人認為，陸上自衛隊相隔約30年之久舉行大型演習，無疑是意識到中國的動向。海上自衛隊和美國、英國海軍等國舉行聯合訓練的同時，中國人民解放軍亦動作頻頻。這並非偶然。

另據日媒報導，四方安全對話會談將於24日舉行。沉寂一段時間的四方安全對話今年3月恢復線上舉行，並提升至峰會層級，為拜登政府對中政策的一環。當時已決定今年要舉辦實體會議，美方也開始安排，配合9月下旬在紐約的聯合國大會，邀請相關國家領導人出席。

不參選連任自民黨總裁、即將卸下首相職務的菅義偉此時出訪十分不尋常，日本政府關係人士強調，是配合美國拜登政府的邀請。

日媒引述外務省官員的話說，拜登政府堅持無論如何，要「面對面」舉行美日印澳領導人會談。且只能安排在9月下旬。日媒指拜登政府堅持撤軍阿富汗，加上疫情、失業率等國內因素，民意支持率大跌，盡早舉行四方峰會，多少能彌補外交失分。

另一方面，10月底在羅馬舉行Ｇ20峰會時，預計拜登將與中國國家主席習近平進行首次的「拜習會」。這次四國的實體會談，也是要在拜習會之前，展現對中包圍網的堅實關係。

日本 拜登 中國

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