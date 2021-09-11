與俄羅斯全面開戰？ 烏克蘭總統：有可能

烏克蘭總統澤倫斯基10日表示，希望與俄羅斯總統普亭舉行實質性會談。圖為澤倫斯基到前線視察。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基今天表示，與俄羅斯 全面開戰是「可能發生的最糟糕的事情」，他希望與俄羅斯總統普亭 舉行實質性會談。

央廣報導，澤倫斯基在雅爾達歐洲戰略峰會上，被問到是否真的有可能與俄羅斯爆發全面戰爭時，他說：「我認為有可能」。澤倫斯基用烏克蘭語接著說：「這是可能發生的最糟糕的事情，但不幸地，有這種可能性。」

澤倫斯基表示，烏克蘭與美國的關係已獲得改善，但是對於烏克蘭加入北約組織軍事聯盟的申請，尚未獲得明確答覆，他對此表示遺憾。不過，烏克蘭若是加入北約組織，必定會激怒莫斯科當局。

澤倫斯基接著說：「我們未收到…有關烏克蘭加入北約的直接回應。」他指出：「烏克蘭已經準備了很長的時間。」他表示，拒絕接受烏克蘭將會削弱北約組織的力量，同時讓俄國有可乘之機。

俄羅斯於2014年從烏克蘭手中奪取克里米亞半島，並支持烏克蘭東部的親俄分離主義分子，導致俄烏兩國關係陷入谷底。基輔表示，自2014年以來，烏克蘭東部因為政府軍與親俄分離分子爆發的武裝衝突，已造成約1萬4000人死亡。

今年稍早，烏克蘭東部的戰鬥激化，加上俄國在邊境集結大批軍隊，導致基輔和莫斯科之間的緊張局勢加劇。

莫斯科指控烏克蘭對和平談判失去興趣，然而澤倫斯基推動要在衝突地區與普亭會面一直徒勞無功。

澤倫斯基今天表示，「我更感興趣的是，我們是否真的可以舉行實質性會面。」他並說：「在我看來，今天…他們無意解決問題。快速結束戰爭以及解決衝突議題，他們不想要這些。」

另據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，克里姆林宮對烏克蘭總統澤倫斯基有關可能與俄羅斯發生戰爭的說法表示遺憾。