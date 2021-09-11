金正恩參謁太陽宮 金與正站不起眼地方

北韓領導人金正恩（中）和夫人李雪主（左三）在9日北韓建政73周年之際，參謁安放金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮。（美聯社）

韓聯社報導，北韓 官媒朝中社10日指出，其領導人金正恩 和夫人李雪主9日北韓建政73周年之際，參謁安放金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮，但行列中卻不見金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正 ，不過稍後又澄清金與正有隨行，只不過所站位置耐人尋味。

除了金正恩夫婦，陪同瞻仰金日成和金正日遺體的還有國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、黨中央委員會組織書記趙甬元、內閣總理金德訓、黨中央委員會書記朴正天等政治局常委和武裝力量高層幹部。

外界指出金與正不僅缺席參謁儀式，也缺9日零時的閱兵式。但事後從朝鮮中央電視台播放的畫面來看，金與正當天有現身閱兵式，只不過站在第5排最左側。而在參謁儀式上，她也站在非常不起眼的位置。

金正恩瘦了 甩健康疑慮

北韓9日凌晨零時舉行建政73周年閱兵式，37歲的金正恩穿著灰色西裝，繫閃亮的白色領帶現身。穿著橘色防護衣、參與閱兵的官兵和觀禮民眾如雷掌聲充斥燈火通明的平壤金日成廣場。金正恩笑容滿面，向人群揮手致意，還親吻向他獻花的孩童，並走向看台觀禮。他在儀式全程爽朗大笑，為官兵鼓掌，及與高官熱烈交談。

不過，北韓這次閱兵式的焦點竟不是軍武，而是金正恩以更瘦、更有活力的體態亮相。

美聯社報導，專家推測金正恩體重減輕並非是像外界先前猜測，他的健康亮紅燈。他減重可能是為了改善體態，減少內部擔憂其健康。金正恩減重也可能有政治目的，打造年輕、有活力的領導人形象，能帶領國家擺脫經濟制裁、疫情封鎖導致經濟崩壞，及糧食短缺困境，並呼應強調國內團結的閱兵式。

外界今年6月就注意到金正恩體重減輕，當時他睽違數周首度公開露面，主持勞動黨會議。一些北韓觀察家表示，身高約170公分的金正恩先前體重達140公斤，但可能已減重10至20公斤。多數專家表示，有鑑於金正恩常參加公開活動，減重可能是為了改善體態，而非健康亮紅燈的指標。

與2018年相比，金正恩體態變化明顯。當時電視畫面顯示，金正恩在一個外交場合，與南韓總統文在寅短程徒步走到長白山時喘不過氣。反觀文在寅比金正恩年長30歲，卻似乎不覺得氣喘吁吁。

南韓梨花女子大學北韓專家朴遠建表示：「金正恩的臉顯然瘦了，且行動更有力量。」