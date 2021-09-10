日本政府修改教科書用語 刪除慰安婦遭強迫含義

日本政府批准出版社修改教科書用字，將「從軍慰安婦」用語改為「慰安婦」，刪除原本字面中慰安婦是遭到強迫的含義。（本報資料照片）

日本 政府批准出版社修改教科書用字，將「從軍慰安婦」用語改為「慰安婦」，刪除原本字面中慰安婦是遭到強迫的含義；也將「強制押送」韓國工人到日本工作 ，改為「徵用」。

日軍在二戰期間設有「慰安婦」制度，要殖民地女性為日軍提供性服務，包括台灣 與韓國。

中央社報導，日本外務省網站刊登1993年時任內閣官房長官河野洋平發表有關慰安婦談話。河野表示，關於「所謂從軍慰安婦」一事，經日本政府調查，二戰時期確有許多慰安婦存在，設置、管理慰安婦等均與日本軍隊有關；慰安婦來源主要是由業者招募，但其中也有許多女子是被騙或被強迫成為慰安婦，過著痛苦的日子。

不過日本維新會眾議員馬場伸幸今年4月提出書面質詢，認為「從軍慰安婦」一詞有強制押走女性成為慰安婦的意味，政府使用這樣的用語並不恰當。

日本政府以書面答詢回應，日本政府的立場仍是繼承1993年河野的談話；但因二戰時期公文中沒有「從軍慰安婦」一詞，只有「慰安婦」或「特殊慰安婦」，加上過去曾有人謊稱日軍下令在韓國抓走大量女性，政府使用「從軍慰安婦」一詞恐招致誤會，只使用「慰安婦」較為恰當。

朝日新聞報導，文部科學省因此在5月對約20家教科書出版社召開說明會，要求6月底前申請修正教科書用字。

文部科學省表示，有3家教科書出版社於6月底申請將國中社會、高中地理歷史、公民科等教科書中的「從軍慰安婦」一詞改為「慰安婦」；或是留下河野曾說過的「所謂從軍慰安婦」用字，但備註日本政府主張應使用「慰安婦」的見解，文部科學大臣荻生田光一於昨天批准。

另外，對於二戰時期日本強徵韓國勞工到日本工作，日本政府4月的內閣會議也通過書面答詢，認為使用「強制押送」（強制連行）一詞不適當，共5家出版社申請將教科書用字改為「徵用」或「動員」。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100909