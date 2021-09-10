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河野太郎宣布參選 三人爭日自民黨魁

編譯中心╱綜合9日電
行政改革大臣兼新冠疫苗擔當大臣河野太郎宣布參選自民黨總裁。（歐新社）
行政改革大臣兼新冠疫苗擔當大臣河野太郎宣布參選自民黨總裁。（歐新社）

日本時事通信社報導，繼前外交大臣岸田文雄和前首相安倍晉三支持、曾任總務大臣的高市早苗宣布參選自民黨總裁（黨魁）後，行政改革大臣兼新冠疫苗擔當大臣河野太郎將在10日召開記者會，正式宣布參選，選情漸成三人競逐鼎立之勢。

共同社報導，河野太郎在9日和麻生太郎及同屬麻生派的前奧運擔當大臣鈴木俊一會面，希望取得他們的理解。其實，河野太郎早在2009年參選過自民黨總裁，他去年也有意參選，但被麻生太郎勸退。

此外，自民黨內最大派閥細田派9日舉行派閥會議，針對如何因應總裁選舉進行討論，儘管前首相安倍晉三籲力挺前總務大臣高市早苗，但細田派內部仍無法達成共識，預計16日再議。

安倍已決定力挺政治理念跟自己相似的高市（兩人同屬保守派人士），也籲請細田派（清和政策研究會，96人）幹部相挺高市。安倍本人目前雖無派閥，但過去也是出身細田派，對細田派仍擁有一定影響力。

日本產經新聞報導，由於安倍籲請，細田派會中有人認為應該支持高市。但也有人顧及已表態參選的前政調會長岸田文雄，及將表態參選的行政改革擔當大臣河野太郎，認為應開放派閥成員各自投票

岸田9日前往財務省拜會副首相兼財務大臣麻生太郎，兩人會談約30分鐘；兩人上次見面會談是8月30日。外界研判岸田此行是為了黨魁選舉前來尋求麻生支持；岸田會後受訪僅簡單表示，自己是來向麻生致意，兩人也交換意見。

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