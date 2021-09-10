新聞眼╱杜特蒂打造「家天下」 政治續命躲起訴

菲律賓總統杜特蒂獲執政黨提名為副總統候選人。（路透)

菲律賓總統杜特蒂 獲執政黨提名 為副總統候選人，若在明年五月的大選勝出，可無縫接軌留在政治核心。杜特蒂故技重施，重演自己和女兒薩拉在達沃市長一職的「大風吹」，延續家族勢力，還能躲避國際法庭對其反毒中濫殺無辜的人權罪名指控。若杜特蒂當選副總統，可享有國家正副元首豁免權，躲過國內及國際起訴。

杜特蒂積極打造家族政治勢力的野心也昭然若揭。他在發跡的達沃市擔任三任共九年市長，依法不得再連任，二○一○年他找來薩拉參選市長並當選，自己擔任副手，三年後回鍋競選並再度當選，三年後競選總統，再度把達沃市長位子交給薩拉。

四十三歲的薩拉是達沃市第一位女市長，二○一○年以最年輕之姿當選，目前的副手是胞弟薩巴斯丁。

她行事有乃父之風，愛騎重機，曾毆打法警，在民答那峨被稱作「南方鐵娘子」。她曾說自己的志向是當小兒科醫師，以前根本沒想過要從政。薩拉已婚有三個小孩，還為他們取了「小鯊、小魟和毒鮋」的外號。

薩拉九日表示，杜特蒂家族明年只會有一人參選正副總統，父親參選副總統，因此她不會參加明年大選。不過追蹤報導杜特蒂超過卅年的民答那峨內幕報總編輯貝姆德茲說：「我相信她一定會參選。他們（杜特蒂父女）刻意持續否認，同時間又派網軍打擊可能的對手，這全都是策略。」

杜特蒂曾否認女兒將來會參選總統，還說「沒女人的位子」。二○一六年總統大選之前，杜特蒂也否認要參選，薩拉剃光頭請願，加上「拗不過選民」，杜特蒂才改口。

貝姆德茲說，國會近期可能通過數十億披索的振興方案，為杜特蒂選情創造利多。