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菲執政黨提名杜特蒂選副總統 被解讀躲起訴、家天下

編譯莊蕙嘉╱綜合9日電
菲律賓總統杜特蒂（左）出席重大場合都會帶女兒薩拉（綠衣者），傳承意味濃厚。（路透）
菲律賓總統杜特蒂（左）出席重大場合都會帶女兒薩拉（綠衣者），傳承意味濃厚。（路透）

菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」8日宣布，提名總統杜特蒂為明年5月全國大選的副總統候選人，外界視為杜特蒂延續政治野心及家族勢力的安排。若杜特蒂當選副總統，可享有國家正副元首豁免權，躲過國內及國際起訴。

菲律賓法律規定總統及副總統皆透過選舉產生，1987年的修憲則規定總統僅能做1任6年。

「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）8日舉行全國代表大會，杜特蒂在會中表示，獲提名「讓我可以繼續為菲律賓人民服務，協助帶領國家往更好的方向發展。」

76歲的杜特蒂還說：「你們知道為何我要競選副總統？是野心嗎？也許。但如果事實是對這個國家的愛？是的。我想要看到自己的努力能持續下去，即使我可能不是那個下命令的人？也許我還是能幫上忙。」

杜特蒂積極打造家族政治勢力的野心昭然若揭。他在發跡的達沃市擔任3任共9年市長，依法不得再連任，2010年他找來女兒薩拉參選市長並當選，自己擔任副手，3年後回鍋競選並再度當選，3年後競選總統，再度把達沃市長位子交給薩拉。

國民力量黨除了宣布杜特蒂為副總統候選人，也推出他的長年盟友及幕僚、資深參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）為總統候選人，但吳上月底已表態拒絕參選，據信可能是為了杜特蒂女兒薩拉鋪路。

薩拉於2018年自組地方政黨「改革派」（HNP），在全國選舉中支持執政黨。薩拉已獲得黨提名參選總統，43歲的她現為達沃市長。

若杜特蒂和薩拉分別在大選勝出，菲律賓將出現父女檔正副總統。薩拉9日表示，杜特蒂家族明年只會有1人參選正副總統，父親參選副總統，因此她不會參加明年大選。不過追蹤報導杜特蒂超過30年的民答那峨內幕報總編輯貝姆德茲說：「我相信她一定會參選。他們（杜特蒂父女）刻意持續否認，同時間又派網軍打擊可能的對手，這全都是策略。」

菲律賓反對黨可能對杜特蒂的參選採取法律行動，但最高法院向來力挺杜特蒂。

菲律賓大學政治學副教授恩齊納斯－法蘭柯指出：「杜特蒂的參選野心，以及黨提名之舉，顯示執政黨無視政府抗疫的失敗，光靠總統的支持度為他們壯膽。」

杜特蒂 提名 參議員

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