北韓閱兵大內宣 首見防疫軍沒飛彈 意不在向美傳遞訊息

北韓閱兵出現穿著紅色防護衣和防毒面具的緊急防疫縱隊。（美聯社）

北韓 9日舉行了自美國總統拜登上任以來的首次閱兵，不過並未展示主要軍事裝備，北韓領導人金正恩 也未發表講話。專家分析，面臨多重打擊的北韓舉辦閱兵意在大內宣、安定民心，而非向美國傳遞訊息。

北韓官方媒體報導，此次閱兵於9日零時在平壤市中心舉行，慶祝北韓建政73周年。身著灰色西裝的金正恩透過望遠鏡觀看了在金日成廣場舉行的活動。數以千計觀眾排列在街道兩旁。

北韓上一次舉行閱兵式是在拜登1月就職典禮的前幾天，當時金氏政權展示了一枚潛射彈道飛彈，北韓官媒稱之為世界上最強大的武器。

對於此次閱兵，北韓官媒沒有提及展示新武器裝備。這次活動似乎意在團結國內民眾，而不是有針對性地向美國或南韓釋放信號。

勞動黨中央委員會書記李日煥發表講話稱，北韓將透過自力更生和堅定團結解決目前的困難。

李日煥稱，此次莊嚴的閱兵是共和國兒女向祖國母親表達的最崇高敬意。閱兵式以相當於預備軍的工農赤衛軍為主進行，相當於警察的社會安全軍也參加了儀式。勞動黨組織書記趙甬元負責檢閱。

勞動新聞報導，防疫戰線的尖兵和保健戰士要針對全球大災殃堅決捍衛祖國和人民的安全，向全世界發揚光大社會主義制度優越性的火熱愛國熱忱沸騰在緊急防疫縱隊、保健省縱隊。

南韓軍方認為，此次閱兵持續了大約1小時，規模也較今年1月、去年10月的閱兵有所縮小。

即使在北韓，一年內三次閱兵頻率也偏高，尤其經濟凋敝。華府智庫「卡內基國際和平基金會」資深研究員潘達指，「堅持到底」是近幾次主旋律。

首爾北韓大學院大學教授梁茂進則表示，沒展示戰略武器以及閱兵以民間武力為主，顯示金正恩將焦點擺在內政，像是新冠疫情或經濟問題：「閱兵的主要目的是促進團結和鞏固政權。金正恩沒有展示核武也沒發表談話，可能是保持低調，為日後與美國和南韓重啟協商預留迴旋空間。」

希望北韓放棄核武與彈道飛彈的談判，自從2019年便陷入僵局至今。

中國國家主席習近平就朝鮮國慶73周年向朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩致賀電。習強調，中朝傳統友誼歷久彌堅，是雙方共同的寶貴財富；願同總書記同志一道努力，推動兩國友好合作關係行穩致遠，不斷邁上新台階，更好造福兩國和兩國人民。

另方面，國際奧委會官網宣布，因為北韓拒絕參加東京奧運 ，國際奧委會已暫停了北韓奧委會參賽資格，北韓將被禁止參加2022年北京冬奧會。

國際奧委會表示，曾向朝鮮奧委會做出安全舉辦奧運會的承諾，並始終尋求安全、合適的解決方案，但朝鮮奧委會在收到嚴重警告的情況下，依然缺席了東京奧運會。