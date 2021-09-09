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關押人數超收 印尼監獄火災釀41死81傷

編譯中心╱綜合8日電
印尼西爪哇萬丹省一座監獄8日凌晨發生大火，造成41死、81人受傷。(取材自nasional.kompas.com)
印尼西爪哇萬丹省一座監獄8日凌晨發生大火，造成41死、81人受傷。(取材自nasional.kompas.com)

印尼西爪哇萬丹省一座監獄凌晨大火，造成41死、81人受傷，罹難者包括南非、葡萄牙籍的2名外國人。印尼官方坦承監獄嚴重超收，著火的區域應容納38人，實收容122人。

根據印尼司法人權部的新聞稿，萬丹省（Banten）唐格朗市關押重刑犯的布洛克監獄（Lapas Kelas I Tangerang）8日凌晨1時50分發生火災，起火地點在C2區域，共19間房，應容納38人，實際關押122人，其中41人死亡，81人受傷。

印尼點滴網（Detik）報導，印尼官員指出，受傷者中，有73人輕傷、8人重傷。

印尼司法人權部指出，這座監獄有7個區域（A至G）及一棟建物，監獄全部應收容人數是600人，實際關押2072人。起火原因疑似電線走火，火勢在3時30分撲滅。

來源：推特

印尼 監獄 推特

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