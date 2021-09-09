俄羅斯北極演習 緊急事務部長捨己救人身亡

俄羅斯新聞社引述當局說法報導，緊急事務部長濟尼契夫8日在北極的一場訓練演習中為救人意外身故。（路透）

俄羅斯 新聞社（RIA）引述當局說法報導，緊急事務部長濟尼契夫（Yevgeny Zinichev）8日在北極的一場訓練演習中為救人意外身故，另有一名攝影 師不幸死亡。

中央社引述俄新社報導，55歲的濟尼契夫自2018年起領導緊急事務部，他為救人而犧牲自己。緊急事務部則指出：「在避免北極危機的跨部會演習期間，濟尼契夫在執行公務時，為救人而不幸身亡。」

俄國 國營電視台「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）透露，事發時濟尼契夫與一名攝影師一起站在一塊凸出的礁岩上，攝影師突然滑倒落水。

西蒙尼揚在推特上寫道：「現場有不少目擊者，但當濟尼契夫為了救那個失足的人，縱身跳下水並撞到一塊凸出的岩石，大家都嚇呆了。」那位攝影師也不幸身亡。

根據緊急事務部8日稍早發布的聲明，濟尼契夫在北極監督大型演習，參觀諾里爾斯克（Norilsk）一座新設消防站的施工現場，還拜訪了當地的一支搜救隊。

濟尼契夫成為部長之前，曾擔任總統蒲亭的保鏢和私人助理。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，蒲亭已向濟尼契夫的家人致上哀悼之意。