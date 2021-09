影／三分之二世界是我們遊樂場 英海軍巡邏艦啟程赴印太

英國皇家 海軍「塔馬河號」(HMS Tamar)與「史佩河號」(HMS Spey)7日啟程展開為期5年的部署,英國國防部指出,這2艘河級巡邏艦將充當英國從非洲東岸到美國 西岸的「耳目」。

根據聲明和CNN的報導,當2艘巡邏艦在太平洋與印度洋的海域巡邏時,將冒險航行最北至白令海,最南至紐西蘭與澳洲的塔斯馬尼亞。儘管該地區的中心就是中國,且中方跟英國頭號盟友美國之間的緊張局勢一直在升溫,但英方發布兩艦揮別朴茨茅斯(Portsmouth)母港與開始印太部署的聲明內文隻字未提中國。

英國國防部聲明,「塔馬河號」與「史佩河號」二艦「將充當海軍與國家在該地區的耳目,與英國盟友一起工作,進行安全巡邏以處理運毒、走私、恐怖主義和其他非法活動,跟其他海軍和武裝部隊參與演習,並為全球英國揚旗」。

據報導,「塔馬河號」與「史佩河號」預期直到2026年前都不會返回朴茨茅斯,2艦各46名官兵將以每幾周的頻率進行替換。「史佩河號」指揮官伊凡斯少校(Lt. Cmdr. Ben Evans)表示,「世界有三分之二是我們的遊樂場,我們將要去皇家海軍已經很久沒造訪過的地方,這真的很令人興奮」。

Clear your diaries! #TeamTamar is about to deploy for the Royal Navy's enduring mission to the #IAP. We are leading the way and promoting #GlobalBritain. Witness our spectacular departure tomorrow in accordance with the QHM website. (https://t.co/78GdRGIky4) 🦁⚓️🇬🇧 pic.twitter.com/UqhCEBGFaI