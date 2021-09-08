巴西總統帶頭示威反民主 還立法限制社媒監管權

巴西波索納洛（前中）7日對支持政府的示威人士作出反民主宣言，威脅聯邦最高法院大法官莫萊斯及國會。（美聯社）

巴西總統波索納洛今天發起抗議活動，他在首都巴西利亞與聖保羅市對支持政府的示威人士作出反民主宣言，威脅聯邦最高法院大法官 莫萊斯及國會。此外，波索納洛近日簽署一項法令，旨在限制社群媒體 公司刪除帳號和內容的權力。

波索納洛站在宣傳車上，對穿著黃綠相間的衣服的示威者一再重申聯邦憲法正受到另一個權力傷害的論點。他自己卻威脅說，今天的示威是對共和國權力機構（司法權）的「最後通牒」。

波索納洛說：「這位大法官（莫萊斯）要嘛聽話，要嘛下台，但我們不能繼續允許這個人攪亂我們的自由，不能接受更多的政治逮捕。」

莫萊斯負責調查資助和組織反對民主機構的行為，並為此下令逮捕波索納洛的盟友和支持者。明年莫萊斯將接任聯邦最高法院輪值院長，任期兩年。聯邦最高法院和高等選舉法院目前在審理5件涉及波索納洛的檢舉案。

此外，BBC報導，波索納洛日前表示「需要改變法規以打擊任意刪除個人資料」，並強調「新立法將有助於保護言論自由」。迄今為止發布的法令細節只有指出在刪除帳號或內容之前必須提供「正當理由和動機」，然而目前尚不清楚是否會執行。在新冠疫情 肆虐期間，包括推特、臉書和YouTube刪除了波索納洛及其支持者分享的許多被認為具有誤導性的貼文、影片。

總統辦公室也表示「新法令旨在明確社群媒體公司對其平台上的內容進行監管的權力」。

這項法令頒布之際、近期巴西也預計在各地舉行「大型親波索納洛示威活動」，總統的支持者將抗議國會和最高法院，後者上個月將波索納洛的名字加到因涉嫌製造錯誤訊息而接受調查的名單中。批評人士表示，與該國的獨立日慶祝活動同時進行的遊行對民主構成威脅。