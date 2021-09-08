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南韓潛射飛彈試射成功 排名世界第8 前7均為核武國

編譯中心╱綜合7日電
南韓首艘3000噸級的潛艦「島山安昌浩」號8月開始服役，日前已試射飛彈成功。（歐新社）
南韓首艘3000噸級的潛艦「島山安昌浩」號8月開始服役，日前已試射飛彈成功。（歐新社）

韓聯社7日引述軍方消息人士報導，南韓海軍最近水下試射國產潛射彈道飛彈（SLBM）成功，意味南韓追上北韓，繼美國、俄羅斯、英國、法國、印度、中國、北韓後，成為世界第八個擁有潛射飛彈的國家；前七國都是核武國家。

韓軍表示，國防科學研究所1日在海軍「島山安昌浩」號潛艦首次主辦的潛射飛彈水下試射順利進行。韓軍計畫再進行一到二次非公開試射後，量產並在上月13日服役的「島山安昌浩」號潛艦上部署潛射飛彈。

「島山安昌浩」是南韓第一艘3000噸級潛艦，配備六支冷發射管的垂直發射系統；國產潛射飛彈因改自射程五百公里的「玄武２Ｂ」彈道飛彈，故命名「玄武４-４」。

韓軍去年底進行了潛射飛彈地面試射，後來運用駁船進行水下試射。國防部以保密為由沒有證實潛射飛彈研製進度。

「東亞日報」報導，潛射彈道飛彈技術發展分為三個階段：地面試驗發射、水下試驗發射和潛艦試驗發射。南韓在2020年底地面試射成功，而在2021年，南韓軍方完成了水下試射的第二階段，用駁船代替潛艦在淺水發射潛射彈道飛彈。

北韓2015和2019年接連成功進行「北極星-１」型、「北極星-３」型潛射飛彈水下試射，去年10月和今年1一月在閱兵式上展示了「北極星-４」、「北極星-５」等新型潛射飛彈。另據悉，北韓已經完成對1800噸排水量的羅密歐級潛艦的改造，可搭載「北極星-３」型的3200噸級新型潛艦下水在即。

韓聯社7日引述南韓軍方消息人士指，從目前北韓平壤美林機場的閱兵彩排動向來看，北韓軍隊可能在九日的建政紀念日舉行閱兵，展示潛射彈道飛彈等新型武器，駐韓美軍七日上午派三架偵察機偵察北韓動向。

台灣專家認為，韓國擁有潛射彈道飛彈，對台灣沒有直接影響，但會連動中共的北部戰區與北海艦隊的戰力部署，間接平衡中共對台軍力。

北韓2017年4月閱兵時曾展示北極星潛射彈道飛彈。（路透）
北韓2017年4月閱兵時曾展示北極星潛射彈道飛彈。（路透）

北韓 彈道飛彈 南韓

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