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日本自民黨魁之爭 石破茂派意見分歧 河野太郎勝算增

編譯中心╱綜合7日電

日本執政的自民黨將於29日選出接任首相菅義偉的總裁人選，目前在可能成為下任首相的潛在候選人中，由於黨內對手陣營分裂加上民調最高，行政改革大臣兼新冠疫苗擔當大臣河野太郎的呼聲最高，即便他迄今尚未宣布參選自民黨總裁（黨魁）。

日相菅義偉3日宣布辭職後，在黨總裁選舉中勝出者幾乎篤定成為首相。

到目前為止，只有前外相岸田文雄宣布參選，但河野及曾任總務大臣的高市早苗均表現出角逐大位的雄心。共同社7日報導稱河野考慮本周末舉行記者會宣布參選。

日本前防衛大臣石破茂所屬自民黨石破派（水月會）7日針對總裁選舉開會，但未得出結論。國會議員福山守向記者表示，派系成員在支持石破或另一個派系的河野太郎上意見分歧，但石破會議上沒說不會參選。石破茂在會上說：「為了國民應怎麼做，有著許多選擇，將聽取更多意見再做決定。」

多家日媒民調顯示，石破茂是下屆首相的熱門人選，知名度較高，但石破派所屬國會議員僅17人，如何獲得參加總裁選舉所需的20名推薦人仍是問題。河野與石破在選民青睞的首相候選人名單中常名列前茅。

草根自民黨成員此次也將跟黨內國會議員一同加入總裁選舉投票，新當選的總裁將帶領全黨迎戰必須在11月28日前舉行的眾議院選舉，這使得公眾吸引力成為自民黨此次選擇新領導人的一個重要因素。

經濟政策方面，岸田文雄日前在接受日本權威經濟雜誌「周刊鑽石」專訪時說，當選後將透過發債募集逾30兆日圓來實施新一輪經濟刺激計畫，以緩解新冠疫情對日本經濟造成的衝擊。

未來新首相可能人選之一的這番言論也讓市場預期會有更多經濟刺激措施，激勵日經指數7日一度大漲1.3%，自4月以來首度破3萬點重要心理關卡，連7日收紅。

日本 民調 菅義偉

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