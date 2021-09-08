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以色列版 「刺激1995」6囚湯匙挖地道越獄成功

編譯徐榆涵╱綜合7日電
警方查看監獄外的大洞。（歐新社）
警方查看監獄外的大洞。（歐新社）

以色列一座戒備森嚴的監獄近日發生史上最大規模的越獄事件，六名巴勒斯坦籍囚犯用生鏽的湯匙花費數月挖地道逃獄成功，手法宛如電影「刺激1995」翻版，而逃獄的犯人身分也一一遭到起底，消息曝光後引發外界關注。

以色列官員表示，6名巴勒斯坦人6日透過水槽下方挖出的隧道，自以國北部的監獄成功脫逃，其中還包括一名知名激進分子。以國當局隨即對他們展開大規模搜捕。

以色列監獄管理局（Israel Prison Service，IPS）發布聲明稱，吉爾波監獄（Gilboa Prison）附近的居民在凌晨3時左右發現「可疑人物」，並通報當局。據悉，越獄行動約從當日凌晨1時半左右開始。

IPS證實，其中一名逃跑囚犯是來自約旦河西岸城鎮哲寧（Jenin）的知名激進分子領袖蘇貝迪（ZakariaZubeidi），是艾格撒敢死隊（Al-Aqsa Martyrs'Brigades）的前領導人，在巴勒斯坦和以色列都有高知名度，逃獄後恐造成巨大危險；另五人屬於激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」成員。

據IPS和警方聲明，警方、軍隊和特種部隊已立即展開大規模搜捕行動。軍方說，部隊已在約旦河西岸占領區進行「準備與部署」。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）形容這是一起「嚴重事件」，還說他會定時收到有關搜捕行動的最新消息；獄方發言人說，這是1998年以來首次有如此大規模的越獄事件發生。

獄方發布的影片則顯示，水槽下方被挖出一條狹窄的隧道。逃跑囚犯疑似就是從隧道中離開。獄方研判他們先前偷渡了行動電話，與外界人士聯繫，並在逃出地道後，被汽車接應載走。

由於逃犯中有屬於激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」成員，以色列士兵6日檢查從以色...
由於逃犯中有屬於激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」成員，以色列士兵6日檢查從以色列返回西岸的巴勒斯坦人。（路透）

以色列 監獄 巴勒斯坦

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