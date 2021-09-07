利比亞強人格達費之子出獄 傳已飛往土耳其

利比亞已故強人領袖格達費（Moamer Kadhafi）於2011年在人民起義中遭推翻殺害。司法部 消息人士5日證實，他的兒子沙迪．格達費（Saadi Kadhafi）已經出獄，且立即飛往土耳其首都伊斯坦堡。沙迪被控綁架、強姦、謀殺等罪名，已被關押7年多。

中央社引述法新社報導，消息人士透露，沙迪已依據幾年前的法庭裁定內容從監獄 獲釋，但並未透露他是否仍在國內。今天有多則媒體報導指出，沙迪已搭機飛往土耳其。

檢察官辦公室一名消息人士也證實，沙迪已經獲釋。這名消息人士說：「檢察長幾個月前要求，當所有所需條件符合後，盡快執行與沙迪．格達費有關的決定。」消息人士補充表示，沙迪可以自由留在國內或離開。

現年47歲的沙迪是格達費第三個兒子，曾是職業足球 運動員，他在父親獨裁執政期間，以「花花公子」般的生活方式聞名。2011年利比亞人民起義，他在父親遭推翻後逃往尼日，再於2014年被引渡回國，拘禁到今年。

沙迪被控於2011年對示威群眾犯下罪行，以及在2005年殺害足球教練拉雅尼（Bashir Rayani）。司法部於2018年表示，沙迪就拉雅尼「遭謀殺、欺騙、威脅、奴役、誹謗」一事被認定無罪。

格達費共有8名子女，其中3個兒子在2011年動亂中被殺；被視為其繼承人的賽義夫．格達費2017年獲釋並選擇留在利比亞；另一子漢尼拔據報被關押在黎巴嫩；餘下兩子一女目前在阿爾及利亞。

利比亞在人民起義後，10年來都處於混亂、分歧和暴力。在推動和平的進程下，全國團結政府今年3月成立，並預定於12月舉行選舉。