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日本自民黨主席選舉 傳石破茂不參選 改挺河野太郎

編譯中心／綜合6日電

牽動日本下任首相的執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉，傳出有力人選之一的前自民黨幹事長石破茂正考慮不參選黨主席，改為支持行政改革大臣河野太郎。

現任自民黨總裁菅義偉日前宣布放棄尋求連任，本月底總裁任期屆滿後將卸下首相職務。

自民黨總裁選舉預計本月17日公告、29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

朝日電視台報導，前自民黨幹事長石破茂正考慮不參選黨主席，改為支持行政改革大臣河野太郎。

石破周遭人士說，石破擔任顧問的黨內派系石破派（水月會）中，有聲音認為，比起石破自己出馬參選，不如支持河野當黨主席更能促進黨內改革；石破聽取這些意見，正在考慮當中。

產經新聞也報導，石破派幹部認為，河野的改革方向與石破相同，支持河野也是選項之一。石破派預定明天開會討論如何因應黨主席選舉，其中也包括將討論支持河野的方向。

每日新聞報導，河野今天受訪時並未明確說明是否要參選黨主席，僅說若他參選，會盡力不影響他所負責的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種業務。

目前自民黨總裁選舉的主要人選，包括已表態參選的64歲前政務調查會長岸田文雄、有意參選的58歲行政改革大臣河野太郎，及同樣有意角逐的64歲前幹事長石破茂3人；另外，前總務大臣高市早苗也表態想參選，並獲得前首相安倍晉三支持。

讀賣新聞今天公布4日至5日間進行的民調結果，日本民眾認為最適合當首相的人選，河野太郎以23%居第一，其次是石破茂21%、岸田文雄12%；接下來是環境大臣小泉進次郎11%、安倍晉三5%、高市早苗3%、幹事長代行野田聖子2%。

讀賣新聞今年8月7日至9日曾進行相同的民調，當時的人選包括現任首相菅義偉，當時的結果是石破茂以19%排第一，河野太郎18%居次。

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