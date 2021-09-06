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土耳其開學 近2000萬師生到校上課 學校準備足量口罩

中央社／安卡拉6日專電
新學期開始，土耳其全境約1800萬學生、逾100萬教師6日恢復到校上課。安卡拉巿中心馬路旁一早就有家長帶著學童前往學校。中央社
新學期開始，土耳其全境約1800萬學生、逾100萬教師6日恢復到校上課。安卡拉巿中心馬路旁一早就有家長帶著學童前往學校。中央社

新學期開始，土耳其全境約1800萬學生、逾100萬教師今天恢復到校上課。同時，為催促疫苗施打，未接種者即日起須出示PCR檢測陰性證明才可城際移動或參加公共活動。

一年級新生上週到校新生訓練，幼稚園也於上週復課。全境各年級共約1800萬學生和逾100萬教師今天起每週5天到校上課。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，教育部和衛生部將透過一套「資料整合系統」追蹤學生和教師的健康狀況，必要時可透過系統追蹤接觸者。教育人員一旦發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疑似病例須立即通報校方。根據規定，尚未接種疫苗的教師和學校職員須提供核酸檢測（PCR）陰性證明，每週兩次。

受疫情影響，土耳其學校去年和今年兩度停止到校上課並實施遠距教學。因應新學年學生到校上課，學校除須準備足量口罩外，當局也要求在校園內廣設用過口罩收集箱並妥善處理用過的口罩。

校園之外，內政部8月下旬公告，尚未施打疫苗者從9月6日起須出示兩天內PCR檢測陰性證明才可城際移動或參加在電影院、音樂廳、戲院等場所舉行的公共活動。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）說，學校教職員中75%已完成兩劑疫苗接種。

他指出，目前接受治療的約50萬確診病例中，81%尚未完成兩劑疫苗施打，「2019冠狀病毒疾病死亡病例中，完成兩劑疫苗接種者的比率僅10%...讓疫苗保護我們，這是最起碼的要求」。

根據衛生部昨晚公布的疫情通報，過去24小時新增1萬9391起2019冠狀病毒疾病病例、269例病故。美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，土耳其目前累計641萬2247起病例、5萬7000例病故。

土耳其人口約8360萬，有3845萬1477人完成兩劑疫苗施打，4973萬6711人已接種首劑疫苗。

疫苗 檢測 口罩

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