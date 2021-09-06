日本下任首相誰有望？疫苗協調大臣河野太郎民調最旺

日本共同社最新民調 顯示，31.9%的受訪者認為行政改革大臣、疫苗協調大臣河野太郎是下任首相最佳人選，民調暫居領先。隨後依序是前防衛大臣石破茂的支持度26.6%，及前外相岸田文雄的18.8%。

共同社4日、5日實施全國緊急電話民調，56.7%受訪者認為首相菅義偉 將卸任是理所當然；至於誰最適合接任，31.9%受訪者選擇河野太郎、26.6%受訪者認為是自民黨前幹事長石破茂，支持自民黨前政務調查會長岸田文雄的人也有18.8%。

該提問的選項包括七名自民黨議員。除了領先群的三人，其餘四人支持度都不到二位數，依次是代理幹事長野田聖子4.4%，前總務大臣高市早苗4%，外相茂木敏充1.2%，政調會長下村博文0.6%。

自民黨總裁選舉預計本月17日公告、29日投開票 。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日媒報導，60歲的高市早苗已獲前首相安倍晉三支持，預料可望掌握足夠推薦人，為正式出馬做好相關準備。

高市的競爭對手可能包括已表明參選的64歲岸田文雄、已確定參選的河野太郎、看似有參選意願的64歲石破茂等人，這次的自民黨總裁選情熱鬧可期。石破將利用這個週末假日仔細思考是否出馬競選；他過去曾4度挑戰總裁選舉，也跟身旁人士強調在政策面做好準備。

此外，調查中，菅義偉擔任近一年首相任期中的防疫作為，56.3%受訪者未給予正面評價，但也有40.4%受訪者給予正面評價。這項調查共取得固定電話538人及行動電話533人的有效回答。