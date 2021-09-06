幾內亞爆「軍事政變」 總統顧德傳被特種部隊扣押

社交媒體的影音顯示，幾內亞總統顧德（後）在一個被陸軍特種部隊包圍的房間裡。（歐新社）

西非國家幾內亞 疑似爆發軍事政變，陸軍特種部隊的士兵今天聲稱推翻長期執政的總統顧德（Alpha Conde，同時告訴全國民眾，他們解散政府又廢除憲法，並且關閉陸空邊界，實施全國性宵禁 。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責武力奪權，而西非經濟共同體（ECOWAS）主席、迦納總統阿庫佛艾杜說這是未遂政變，揚言實施制裁。

路透報導，出身法國外籍軍團的幾內亞特種部隊上校頓波雅說，貧窮與貪腐使他的部隊把總統顧德解職。頓波雅藉由國營電視台發表談話：「我們已廢黜政府與憲法，將共同改寫憲法。」他披著幾內亞國旗，身旁圍繞著8名武裝士兵。

今晨首都康納克立總統府附近槍聲大作，數小時後，上傳至社交媒體的影音顯示，顧德在一個被陸軍特種部隊包圍的房間裡，但路透無法立即查證。軍方消息來源說，顧德被帶到一處秘密地點，頓波雅還逮捕了數人，當中包括高階政府官員。

與此同時，國防部 發表聲明說，已擊退朝總統府發動的攻擊。截至晚間，還不清楚是否頓波雅已掌控局面。非洲聯盟（AU）表示將召開緊急會議，並採取「適當措施」。

幾內亞首都康納克立總統府附近5日上午驚傳政變未遂，街頭出現裝甲車與載滿士兵的卡車。（路透）

83歲的顧德是幾內亞獨立以來首位民選總統，2010年起兩度當選總統，去年10月大選連任第三任總統任期，但頗具爭議。選舉期間國內爆發多場暴力示威，數十人被殺。顧德執政的十年裡，得益於鋁土礦、鐵礦石、黃金和鑽石的獲利，幾內亞經濟持續增長；但一般民眾幾乎沒有從中獲得好處。批評人士說，他的政府藉由嚴厲刑法打壓異議，並且種族分歧和貪腐，加劇政治對立。