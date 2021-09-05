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幾內亞疑爆發軍事政變 特種部隊稱已推翻總統

中央社／幾內亞康納克立5日綜合外電報導
幾內亞疑似爆發軍事政變。軍方叛亂分子5日表示已拘捕總統顧德，並解散政府。圖為幾內亞武裝部隊的成員。Getty Images
幾內亞疑似爆發軍事政變。軍方叛亂分子5日表示已拘捕總統顧德，並解散政府。圖為幾內亞武裝部隊的成員。Getty Images

西非國家幾內亞疑似爆發軍事政變，特種部隊的士兵今天聲稱推翻長期執政的總統，同時告訴全國民眾，他們解散政府又廢除憲法，並且關閉陸空邊界。

路透社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責武力奪權，而西非經濟共同體（ECOWAS）主席、迦納總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）說這是未遂政變，揚言實施制裁。

法國前外籍兵團軍人頓波雅（Mamady Doumbouya）則說，貧窮與貪腐使他的部隊把總統顧德（Alpha Conde）解職。

頓波雅藉由國營電視台發表談話說：「我們已廢黜政府與憲法，我們將共同改寫憲法。」他披著幾內亞國旗，身旁圍繞著8名武裝士兵。

今晨首都康納克立（Conakry）總統府附近槍聲大作，數小時後，上傳至社交媒體的影音顯示，顧德在一個被陸軍特種部隊包圍的房間裡，但路透無法立即查證。

軍方消息來源說，顧德被帶到一處秘密地點，而頓波雅還逮捕了數人，當中包括高階政府官員。

截至晚間，還不清楚是否頓波雅已掌控局面，國防部發表聲明說，已擊退朝總統府發動的攻擊。

非洲聯盟（African Union, AU）則說，將召開緊急會議，並採取「適當措施」，於此同時，尼日外交部則呼籲恢復憲政秩序。尼日是這個地區的主要國家。

美國國會研究處（Congressional Research Service）的阿里耶夫（Alexis Arieff）表示，雖然西非常發生兵變與政變，不過近年來這個地區出現「嚴重的民主倒退」。

顧德執政的十年裡，得益於鋁土礦、鐵礦石、黃金和鑽石的獲利，幾內亞經濟持續增長。

但一般民眾幾乎沒有從中獲得好處，批評人士說，他的政府藉由嚴厲刑法打壓異議，並且種族分歧和貪腐，加劇政治對立。

西非國家幾內亞疑似爆發軍事政變。軍方叛亂分子5日表示，已拘捕現年83歲的總統顧德...
西非國家幾內亞疑似爆發軍事政變。軍方叛亂分子5日表示，已拘捕現年83歲的總統顧德。取材自臉書
西非國家幾內亞（紅標處）疑似爆發軍事政變。中央社
西非國家幾內亞（紅標處）疑似爆發軍事政變。中央社

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