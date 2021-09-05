中國關押兩加拿大人千日 反對者聲援

兩名加拿大人被控從事間諜活動，並且關押在中國監獄已1000天，他們的支持者5日舉行集會，要求釋放這兩人。路透

兩名加拿大 人被控從事間諜活動，並且關押在中國 監獄已1000天，他們的支持者今天舉行集會，要求釋放這兩人。

路透報導，加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）於2018年12月被捕，此前不久，加拿大根據美國 的引渡逮捕令，逮捕中國華為技術有限公司財務長孟晚舟。

上個月中國法院以間諜罪判處史佩弗有期徒刑11年，至於孟晚舟，上個月加拿大卑詩省（British Columbia）法院的庭審結束後，她還在等待引渡到美國的判決。

約有數百人聚集在渥太華的一處公園，部分民眾穿著印有「為麥可（康明凱與史佩弗的名字都是Michael）而走」、「7000步挺自由」字樣的白色T恤，手持「#把他們帶回家」的標語。

康明凱與史佩弗的家屬在臉屬發文指出：「康明凱每天在牢房裡走7000步以維持身心健康，史佩弗藉由瑜伽、打坐及健身維持體格強健。」

加拿大將於9月20日國會提前改選，總理杜魯多（Justin Trudeau）的主要對手、保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）要求對中國採取更強硬態度。

杜魯多則說，過去1000天，他領導的政府運用各種不同的手段向中國政府施壓，要求遣返這兩人，並說直到康明凱與史佩弗和家人團聚前，絕不罷休。