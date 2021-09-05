我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國關押兩加拿大人千日 反對者聲援

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

中國關押兩加拿大人千日 反對者聲援

中央社／渥太華5日綜合外電報導
兩名加拿大人被控從事間諜活動，並且關押在中國監獄已1000天，他們的支持者5日舉行集會，要求釋放這兩人。路透
兩名加拿大人被控從事間諜活動，並且關押在中國監獄已1000天，他們的支持者5日舉行集會，要求釋放這兩人。路透

兩名加拿大人被控從事間諜活動，並且關押在中國監獄已1000天，他們的支持者今天舉行集會，要求釋放這兩人。

路透報導，加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）於2018年12月被捕，此前不久，加拿大根據美國的引渡逮捕令，逮捕中國華為技術有限公司財務長孟晚舟。

上個月中國法院以間諜罪判處史佩弗有期徒刑11年，至於孟晚舟，上個月加拿大卑詩省（British Columbia）法院的庭審結束後，她還在等待引渡到美國的判決。

約有數百人聚集在渥太華的一處公園，部分民眾穿著印有「為麥可（康明凱與史佩弗的名字都是Michael）而走」、「7000步挺自由」字樣的白色T恤，手持「#把他們帶回家」的標語。

康明凱與史佩弗的家屬在臉屬發文指出：「康明凱每天在牢房裡走7000步以維持身心健康，史佩弗藉由瑜伽、打坐及健身維持體格強健。」

加拿大將於9月20日國會提前改選，總理杜魯多（Justin Trudeau）的主要對手、保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）要求對中國採取更強硬態度。

杜魯多則說，過去1000天，他領導的政府運用各種不同的手段向中國政府施壓，要求遣返這兩人，並說直到康明凱與史佩弗和家人團聚前，絕不罷休。

中國 加拿大 美國

上一則

印媒：中、巴與神學士互取所需 構成南亞隱憂

延伸閱讀

促釋孟晚舟 中企抵制加拿大、投資者撤離溫哥華

促釋孟晚舟 中企抵制加拿大、投資者撤離溫哥華
逮捕康明凱等加國公民 是報復孟晚舟案？中斥：炒作

逮捕康明凱等加國公民 是報復孟晚舟案？中斥：炒作
環時：加拿大人刺探中國機密 史佩弗是康明凱情報來源

環時：加拿大人刺探中國機密 史佩弗是康明凱情報來源

杜魯多競選造勢遭反疫苗派抗議 卑省跟到安省…逼停活動

杜魯多競選造勢遭反疫苗派抗議 卑省跟到安省…逼停活動

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
哈利（左起）和梅根的歐普拉專訪，被傳另有目的。（路透資料照片）

哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈

2021-08-30 03:15
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

2021-09-04 07:47
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
梅根踢到大鐵板 米雪兒歐巴馬不信賴她 踢出好友圈？

梅根踢到大鐵板 米雪兒歐巴馬不信賴她 踢出好友圈？

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著