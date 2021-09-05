韓國富川國際漫畫節登場 線上邀國際粉絲同樂

富川國際漫畫節4日在位於京畿道富川市的韓國漫畫博物館登場，今年因疫情改為線上直播，準備多樣互動環節，包括以漫畫為主題的問答活動「挑戰線上漫畫金鐘」。中央社

韓國富川國際漫畫節連續兩年在疫情 中舉辦，今年於4日登場，並汲取過去經驗，同時準備豐富線上活動及線下展覽，透過網路與世界各國漫畫粉絲同樂，展現韓國漫畫魅力。

1998年開辦的富川國際漫畫節今年邁入第24屆，去年因疫情改為線上舉辦後，今年原規劃重回線下，但礙於近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，仍維持線上舉行，輔以小型線下展示，但也將往年多元活動更完整的搬到線上，希望藉此吸引更多各國人士參與。

富川國際漫畫節4日在位於京畿道富川市的韓國漫畫博物館 登場，不僅韓國國內獲得本屆富川漫畫大賞的人氣漫畫家到場，來自越南、比利時、法國等地的嘉賓也透過視訊參與。

為讓線上參與的漫畫迷更有參與感，除內容多元的各項座談會外，主辦單位今年準備較去年更多的互動環節，包括在開幕當日以漫畫為主題的問答活動「挑戰線上漫畫金鐘」，以及漫畫節期間每晚舉行的人氣漫畫家線上粉絲見面會，並邀請知名網漫改編成韓劇 梨泰院Class原聲帶歌曲演唱者Gaho等歌手舉辦線上演唱會。

值得注意的是，第5屆京畿國際Cosplay節也與漫畫節同日開幕，往年漫畫節都有不少角色扮演者（Coser）到場共襄盛舉，透過扮裝向喜愛的漫畫作品致敬，更吸引大批粉絲到場拍照朝聖。

隨著漫畫節轉為線上舉行，主辦單位也別出心裁地準備[email protected]活動，事前邀集海內外Coser錄製影片，來自台灣、拉脫維亞、印尼、美國、科威特、沙烏地阿拉伯、泰國、菲律賓及香港等地優秀作品在Cosplay節期間公開。

主辦方表示，去年改為線上進行的漫畫節直播影片共累積40萬次點擊率，今年透過更多樣活動，預期將吸引更多漫畫迷參與。

富川國際漫畫節4日至12日透過官方YouTube頻道All about Korean webtoon進行活動直播，同期間於韓國漫畫博物館展出曾改編為韓劇的同名漫畫Navillera，以及今年新人獎得主OSIK創作的「平民管制區域」（暫譯）等人氣作品。