德國副總理蕭茲有望接班梅克爾 社民黨民調後來居上

德國26日將舉行聯邦議會選舉，副總理兼財政部長蕭茲（前）將代表社會民主黨參選。（美聯社）

德國 26日將舉行聯邦議會選舉，誰會成為總理梅克爾 接班人備受關注。根據最新民調，社民黨以24%的支持度躍居第一，是2006年以來首見，德國副總理兼財政部長蕭茲頓時成了選民最青睞的總理候選人。反觀原本領先的基民/基社聯盟，由於總理候選人、基民黨黨魁拉謝特表現不佳，支持度一路下滑僅剩21%，可能在梅克爾執政16年後第一次交出總理大位。

政界對63歲蕭茲的形容是「細心謹慎、自信且野心勃勃」，財政觀點相當保守。他曾反對保守派提出的調降富人稅 競選政見，支持提高最低工資。蕭茲也是親歐派，支持歐元區更加整合，以及提高歐盟預算中的德國占比。

蕭茲說話時沒有情感起伏，在社民黨秘書長任內被取了「機器人蕭茲」的外號，他的座右銘是「我只能分配我現有的」，充分反映務實性格。

醜聞險下台 梅克爾力挺

去年被視為金融科技明日之星的德國電子支付公司Wirecard，爆發假帳醜聞，19億歐元（約22.5億美元）自帳面上消失。這是德國在二戰後最嚴重的會計醜聞，蕭茲被抨擊未善盡監督之責，不過他獲梅克爾力挺，保住位子。

蕭茲雖缺乏領袖魅力，但作風穩健，深得梅克爾信賴，是有力人選之一。蕭茲的另兩個主要對手是基民黨黨魁拉謝特和綠黨黨魁貝爾伯克，但拉謝特被拍到在7月洪災勘災時大笑，支持度大跌，讓蕭茲後來居上。就算社民黨的選舉得票率未能居首，若蕭茲能組成聯合政府，仍有擔任總理的機會。