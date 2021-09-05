我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓特區街頭爆槍案 3死3傷

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

德國副總理蕭茲有望接班梅克爾 社民黨民調後來居上

編譯莊蕙嘉／綜合4日電
德國26日將舉行聯邦議會選舉，副總理兼財政部長蕭茲（前）將代表社會民主黨參選。（美聯社）
德國26日將舉行聯邦議會選舉，副總理兼財政部長蕭茲（前）將代表社會民主黨參選。（美聯社）

德國26日將舉行聯邦議會選舉，誰會成為總理梅克爾接班人備受關注。根據最新民調，社民黨以24%的支持度躍居第一，是2006年以來首見，德國副總理兼財政部長蕭茲頓時成了選民最青睞的總理候選人。反觀原本領先的基民/基社聯盟，由於總理候選人、基民黨黨魁拉謝特表現不佳，支持度一路下滑僅剩21%，可能在梅克爾執政16年後第一次交出總理大位。

政界對63歲蕭茲的形容是「細心謹慎、自信且野心勃勃」，財政觀點相當保守。他曾反對保守派提出的調降富人稅競選政見，支持提高最低工資。蕭茲也是親歐派，支持歐元區更加整合，以及提高歐盟預算中的德國占比。

蕭茲說話時沒有情感起伏，在社民黨秘書長任內被取了「機器人蕭茲」的外號，他的座右銘是「我只能分配我現有的」，充分反映務實性格。

醜聞險下台 梅克爾力挺

去年被視為金融科技明日之星的德國電子支付公司Wirecard，爆發假帳醜聞，19億歐元（約22.5億美元）自帳面上消失。這是德國在二戰後最嚴重的會計醜聞，蕭茲被抨擊未善盡監督之責，不過他獲梅克爾力挺，保住位子。

蕭茲雖缺乏領袖魅力，但作風穩健，深得梅克爾信賴，是有力人選之一。蕭茲的另兩個主要對手是基民黨黨魁拉謝特和綠黨黨魁貝爾伯克，但拉謝特被拍到在7月洪災勘災時大笑，支持度大跌，讓蕭茲後來居上。就算社民黨的選舉得票率未能居首，若蕭茲能組成聯合政府，仍有擔任總理的機會。

梅克爾 德國 富人稅

上一則

紐西蘭恐攻後…總理承諾本月立「反恐法」 超市刀具下架

下一則

泰國總理三度挺過不信任案 街頭繼續示威

延伸閱讀

梅克爾：數萬阿富汗當地雇員 有權撤離至德國

梅克爾：數萬阿富汗當地雇員 有權撤離至德國
德國大選倒數1個月 梅克爾接班人告急

德國大選倒數1個月 梅克爾接班人告急
德國下月大選 梅克爾接班人選情吃緊

德國下月大選 梅克爾接班人選情吃緊
梅克爾即將會普亭 討論神學士接管阿富汗等議題

梅克爾即將會普亭 討論神學士接管阿富汗等議題

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
阿富汗女性在喀布爾街頭遭神學士盤查。(路透)

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

2021-08-28 14:07
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
哈利（左起）和梅根的歐普拉專訪，被傳另有目的。（路透資料照片）

哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈

2021-08-30 03:15
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

2021-08-28 06:05

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸