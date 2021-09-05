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英國航空母艦抵日本 與美聯合演習劍指中國

編譯中心／綜合4日電
英國伊麗莎白女王號航空母艦4日抵達美軍日本橫須賀港。（歐新社）
英國伊麗莎白女王號航空母艦4日抵達美軍日本橫須賀港。（歐新社）

日本神奈川縣橫須賀市政府公布，英國航空母艦伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）4日至9日停靠美國海軍橫須賀基地，但基於新冠防疫要求，全體船員不會下船。日本防衛大臣岸信夫表示，這次訪問象徵日英防衛合作進入新階段；分析指是應對中國。

在此同時，2日至7日期間，英國伊麗莎白女王號航空母艦打擊群聯同美國海軍、日本海上及航空自衛隊，在東海及日本關東以南的海域舉行代號「太平洋王冠」（Pacific Crown）演習，推動實現自由與開放的印太地區，提升參與國家的合作性，演練項目包括對抗作戰、防空作戰、反潛作戰。日本防衛大臣岸信夫預計6日視察伊麗莎白女王號。

伊麗莎白女王號是英國海軍最大噸位的水面艦，這次艦上搭載英國空軍與美國陸戰隊的F-35B先進匿蹤戰機，將會首度與日本航空自衛隊的F-35A匿蹤戰機同時在演習之中登場。英國皇家海軍3日還宣布，加拿大護衛艦溫尼伯號加入伊麗莎白女王號航空母艦打擊群。

日本朝日電視台報導，以伊麗莎白女王號為主的航空母艦打擊群，今年5月從英國出港，8月在沖繩南方海域跟日本自衛隊及美軍進行聯合訓練。英國今年3月發布外交及安全保障方針，展現出重視印度太平洋地區的態度，這次派遣航空母艦頗有牽制意圖在印度太平洋地區擴大影響力的中國之意。

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