菅義偉、安倍中意黨魁接班人不同調 他想推首位女日相

河野太郎是菅義偉屬意的自民黨黨魁人選。（歐新社）

日本 首相、自民黨黨魁菅義偉 3日表明不再爭取連任後，有意接棒的人選紛紛浮上台面。日本電視台報導，菅義偉對周邊人士表示，有意支持行政改革大臣兼新冠疫苗 擔當大臣河野太郎，前首相安倍晉三則有意支持前總務大臣高市早苗，成為日本第一位女首相。

河野在黨內派閥屬於麻生派，原本去年就有意參選黨魁，但被麻生派會長、副首相麻生太郎勸退。不過，麻生這次跟身旁人士說，自民黨目前情勢嚴峻，多人參選進行政策辯論會比較好，表達出同意河野參選的想法。

72歲的菅義偉和58歲的河野太郎，選區都在神奈川縣，兩人都認為日本官僚文化問題嚴重，菅義偉期望藉河野革新作風，克服疫苗等方面繁文縟節。河野3日說：「抗疫工作不只跟疫苗有關，還牽涉到必要的改革。」

高市早苗與安倍晉三的政治理念十分相近。（路透）

另據日本TBS電視台報導，安倍一直力挺菅義偉連任自民黨黨魁，但由於菅義偉已決定不競選連任，安倍有意轉為支持高市早苗。

高市在安倍任首相期間，曾任自民黨政調會長及總務大臣等要職。66歲的安倍跟60歲的高市同是自民黨內保守派團體「保守團結之會」顧問，兩人政治理念十分相近，都是極端保守派，都認為修改日本和平憲法是優先要務。高市曾說，如果當選首相，她將繼續參拜靖國神社。

高市在黨內曾隸屬細田派，但目前未參與任何派閥。細田派是自民黨最大派閥，動向備受關注。高市若獲細田派相挺，參選條件之一的20名議員推薦不成問題。高市3日受訪時說，參選意願沒有改變，希望能獲得多方人士支持。

另一方面，很早表態參選的前外相岸田文雄，提出擴大PCR檢測、更積極追蹤接觸史、建立公衛危機管理機構並推數位疫苗接種證明。這都是菅義偉未能成功之處。岸田近日曾針對菅義偉不擅與民眾溝通政策的缺點發表評論說：「許多民眾認為政府沒有好好解釋抗疫政策，而且對疫情太樂觀，我會嚴謹解釋政策，說明決策過程和政策必要性，好讓民眾了解配合。」