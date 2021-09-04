4名伊朗情報人員密謀綁架美籍記者 遭美國制裁

美國財政部 今天表示，密謀綁架居住在布魯克林的一名女記者兼社運人士阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）的4名伊朗 情報人員，遭美國制裁。

美國檢方7月起訴這4人，密謀綁架向來直言批評德黑蘭政府的伊朗裔美籍記者阿琳娜嘉德。伊朗則稱美國當局的指控「毫無根據」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明表示，美國「仍然意識到伊朗持續鎖定其他美國公民 ，包括現任和前任美國官員」。他沒有提供進一步細節。

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）主任賈奇（Andrea Gacki）說：「伊朗政府密謀綁架，這是他們持續企圖使批評聲音噤聲的另一個例子，無論批評人士在何處。鎖定海外異議分子展現了，政府跨越伊朗國界進行打壓。」

這4名伊朗人受制裁，代表他們在美國境內或美國控制下的所有財產遭凍結，也禁止他們與美國公民之間任何的交易往來。美國財政部也表示，若其他非美國人與這4名伊朗人進行某種交易，也可能會連帶受美國制裁。

美國財政部表示，美國對伊朗高級情報官員法拉哈尼（Alireza Shahvaroghi Farahani），以及伊朗情報人員卡澤因（Mahmoud Khazein）、沙迪吉（Kiya Sadeghi）和諾利（Omid Noori）實施制裁。