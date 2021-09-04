我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

「暫時不參賽了」大坂直美為摔拍、情緒失控致歉

4名伊朗情報人員密謀綁架美籍記者 遭美國制裁

中央社／華盛頓3日綜合外電報導

美國財政部今天表示，密謀綁架居住在布魯克林的一名女記者兼社運人士阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）的4名伊朗情報人員，遭美國制裁。

美國檢方7月起訴這4人，密謀綁架向來直言批評德黑蘭政府的伊朗裔美籍記者阿琳娜嘉德。伊朗則稱美國當局的指控「毫無根據」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明表示，美國「仍然意識到伊朗持續鎖定其他美國公民，包括現任和前任美國官員」。他沒有提供進一步細節。

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）主任賈奇（Andrea Gacki）說：「伊朗政府密謀綁架，這是他們持續企圖使批評聲音噤聲的另一個例子，無論批評人士在何處。鎖定海外異議分子展現了，政府跨越伊朗國界進行打壓。」

這4名伊朗人受制裁，代表他們在美國境內或美國控制下的所有財產遭凍結，也禁止他們與美國公民之間任何的交易往來。美國財政部也表示，若其他非美國人與這4名伊朗人進行某種交易，也可能會連帶受美國制裁。

美國財政部表示，美國對伊朗高級情報官員法拉哈尼（Alireza Shahvaroghi Farahani），以及伊朗情報人員卡澤因（Mahmoud Khazein）、沙迪吉（Kiya Sadeghi）和諾利（Omid Noori）實施制裁。

美國公民 伊朗 財政部

上一則

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

下一則

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

延伸閱讀

兒童新娘？頻現「老夫少妻」出逃阿富汗 美將調查

兒童新娘？頻現「老夫少妻」出逃阿富汗 美將調查
高材生面試被問「人生失敗經驗」當場愣了 網曝現實：美國很重視

高材生面試被問「人生失敗經驗」當場愣了 網曝現實：美國很重視
追打補強針 FDA、佛奇爆分歧…初步只限輝瑞接種者

追打補強針 FDA、佛奇爆分歧…初步只限輝瑞接種者
央行總裁評比楊金龍未「連三A」 和鮑爾同列A-

央行總裁評比楊金龍未「連三A」 和鮑爾同列A-

熱門新聞

現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

2021-08-28 06:05
阿富汗女性在喀布爾街頭遭神學士盤查。(路透)

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

2021-08-28 14:07
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
英國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。美聯社

BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

2021-08-27 14:13
麗柏拉塔小孩一出生就是畸形兒，甚至罹患什麼病都不知道，希望能透過募資讓他出國治療。 （影片截圖）

生下「畸形兒」父冷血拋棄妻小：妳可以殺死這惡魔之子

2021-08-27 22:10
哈利（左起）和梅根的歐普拉專訪，被傳另有目的。（路透資料照片）

哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈

2021-08-30 03:15

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情