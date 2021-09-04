菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

日本首相菅義偉 在一陣忙亂後最終決定卸任。共同社分析，成為致命一擊的是他自己面對連任自民黨總裁、作為起死回生之計打出的黨高層人事調整。新冠疫情 對策引來批評不斷，找尋幹事長等人選又因誰都不願火中取栗而陷入困境。意在力挽狂瀾的一招卻適得其反。就任不到一年的菅義偉被逼得走投無路以致下台的背後究竟發生了什麼？

「已經精疲力盡了。」3日上午11點20分左右在自民黨總部，約10分鐘後即將召開臨時高層會議，菅義偉就這樣向幹事長二階俊博表明了辭意。二階等人驚呼「不會吧？」菅義偉說：「我意已決」，拒絕了挽留。幹事長代理林幹雄詢問：「是不是背後有人動搖首相您的想法啦？」但菅義偉保持沉默。他此前在官邸與副首相兼財務相麻生太郎會面時也說了洩氣話：「老實說，撐不住。」

菅義偉陷入泥沼始於8月橫濱市長選舉告負，以及顯示自民黨式微的眾院 選舉該黨獨立調查結果。「落選已成定局」，黨內對選戰充滿了不安。「倒菅」之風吹起。

進一步將菅義偉逼入絕境的是前政務調查會長岸田文雄在表態參選總裁時提出的黨高層任期限制方案。考慮到的就是擔任幹事長超過5年的二階。對把持權勢的二階心存不滿的議員不少，黨內贊同岸田所提方案的聲音越來越多。

這樣下去總裁選舉要輸……內心焦急的菅義偉與親信議員開始摸索把總裁選舉推後。出現了不解散而實施眾院換屆選舉和9月中旬解散的方案，菅義偉對此卻猶豫不決。在認為9月中旬解散是「垂死掙扎」（幹部語）的黨內批評意見增強的1日，菅義偉表示「現狀無法解散眾院」。作為最後王牌的解散權就此封印。