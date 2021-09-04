紐西蘭再遇恐攻 男闖超市砍傷6人 總理：IS鼓動

紐西蘭一名男子3日下午持刀闖入奧克蘭一家超市並刺傷多人後，遭到警方擊斃，圖為有顧客遭到兇嫌刺傷倒地。(取材自推特)

紐西蘭再度發生恐攻事件。一名男子3日下午持刀闖入奧克蘭 一家超市並刺傷多人後，遭到警方擊斃。當地媒體報導稱，至少六人受傷。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，這是一場恐怖攻擊事件。

當地警方發布聲明說，「警方可以確認，一名男子進入 New Lynn超市並傷害多人。警方已經找到該名男子，並將他當場擊斃。」

據報導，六人被刺傷後已被送往醫院治療，其中三人情況危急、一人情況嚴重、兩人傷勢中等。

阿爾登稍早表示，今天發生在一家奧克蘭超市的襲擊事件，為由一名受到警方監控的「暴力極端份子」所實施的「恐怖攻擊」。據了解，該名恐怖分子為斯里蘭卡公民，2011年時來到紐西蘭。

有目擊者說，他看到兇嫌像瘋子一樣亂揮著刀，且聽到許多人尖叫和大喊。

阿爾登說，兇手已旅居紐西蘭10年，受到武裝組織伊斯蘭國（IS）思想鼓動，在開始發動攻擊的60秒內即遭擊斃：「這起事件很可惡、不應該，是由某個人而不是一名信徒發動，行為責任必須由他一個人承擔。」

Auckland supermarket shooting: Knifeman shot dead by police after knife rampage#Auckland #NewZealand pic.twitter.com/grTEtEbcCJ — Brandi Worlds News (@BrandiSaari) September 3, 2021

來源：twitter)

這起攻擊案發生在奧克蘭近郊紐林恩（New Lynn）的Countdown超市。社群媒體 上張貼的影片中，可以聽見現場一名女性說：「這裡有人拿刀…他有刀，有人被刺傷。」

土耳其廣播電視公司國際頻道TRT World報導，一名警衛要求民眾離開這家超市，不久後即傳出六聲槍響。稍早在網路張貼的影片可見驚慌失措的購物民眾紛紛逃出超市、尋找掩護。

白人至上 主義槍手塔倫（Brenton Tarrant）於2019年3月15日接連在基督城（Christchurch）2座清真寺發動攻擊，導致51人喪命後，紐西蘭一直對這類攻擊事件維持警戒狀態。

紐西蘭南島丹尼丁（Dunedin）市一家超市5月間也有4人遭刺傷。