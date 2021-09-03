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影／紐西蘭恐怖攻擊 男持刀闖超市刺傷6人 遭警擊斃

編譯徐榆涵／即時報導
紐西蘭一名男子3日下午持刀闖入奧克蘭一家超市並刺傷多人後，遭到警方擊斃，圖為有顧客遭到兇嫌刺傷倒地。(取材自推特)
紐西蘭一名男子3日下午持刀闖入奧克蘭一家超市並刺傷多人後，遭到警方擊斃，圖為有顧客遭到兇嫌刺傷倒地。(取材自推特)

紐西蘭一名男子3日下午持刀闖入奧克蘭一家超市並刺傷多人後，遭到警方擊斃。當地媒體報導稱，至少6人受傷。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，這是一場恐怖攻擊事件。

當地警方發布聲明說，「警方可以確認，一名男子進入 New Lynn超市並傷害多人。警方已經找到該名男子，並將他當場擊斃。」

據報導，6人被刺傷後已被送往醫院治療，其中3人情況危急、1人情況嚴重、2人傷勢中等。

阿爾登稍早表示，今天發生在一家奧克蘭超市的襲擊事件，為由一名受到警方監控的「暴力極端份子」所實施的「恐怖攻擊」。據了解，該名恐怖分子為斯里蘭卡公民，2011年時來到紐西蘭。

有目擊者說，他看到兇嫌像瘋子一樣亂揮著刀，且聽到許多人尖叫和大喊。

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