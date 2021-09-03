北韓軍隊頻集結 美韓智庫：10月閱兵

專門追蹤北韓 武器計畫設施的兩個組織說，商業衛星圖像顯示北韓軍隊可能正為大型閱兵集結預演。路透報導，目前尚未確定北韓可能舉行閱兵的日期，而北韓近來多次利用閱兵儀式大秀肌肉，展示洲際彈道飛彈 等新軍事裝備。

美國智庫「北緯38度」（38 North）推文說：「大型閱兵的準備工作通常會提前一至兩個月開始，有時甚至需要更長時間。」「北緯38度」在推文中援引一張衛星照片，內容是北韓士兵在首都平壤 近郊美林閱兵訓練場（Mirim Parade Training Ground）集結編隊。

這個智庫說，這可能預示北韓將於10月舉行閱兵，正如去年所見。

金正恩當時在史無前例的黎明前閱兵展示前所未見的洲際彈道飛彈，北韓的遠程武器兩年來首度曝光。

北韓今年1月又在傍晚時分舉行一次盛大閱兵典禮。

追蹤北韓情勢的首爾新聞網站NK Pro今天在報告中說：「北韓過去曾透過閱兵來提升內部士氣，並向全世界炫耀其最新的武器發展。」

報告說，根據衛星圖像，平壤的閱兵訓練場有軍隊集結，8月30日拍攝到的畫面顯示，至少有14組、約300名士兵和數十輛軍用卡車在場；9月1日拍攝到的畫面也可見到軍隊集結。

北韓本月9日和10月10日即將迎來建國紀念日和勞動黨建黨紀念日假期，而10月8日則是北韓領導人金正恩獲指定為北韓人民軍最高司令官10周年的日子。