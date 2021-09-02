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小朋友請他訂閱YouTube頻道 普亭困惑問：簽什麼？

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭拜訪海參崴的一所學校期間，被一位10歲小朋友拜託訂閱YouTube頻道，讓他難得流露出些許的困惑。路透/TASS
俄羅斯總統普亭拜訪海參崴的一所學校期間，被一位10歲小朋友拜託訂閱YouTube頻道，讓他難得流露出些許的困惑。路透/TASS

泰晤士報1日報導，俄羅斯總統普亭也許以政治狡猾聞名天下，但當一位10歲小朋友拜託他訂閱自己的YouTube頻道時，竟讓他難得流露出些許的困惑。

據報導，就在普亭拜訪海參崴的一所學校期間，10歲的葉格爾（Yegor）告訴他，自己直播過節目，「第一集已經上了我的YouTube頻道，叫『紅叉子』（Red Fork）。請訂閱，我會非常高興的」。

影片來源：YouTube

從影片可看到，普亭一度想講預算問題，但隨即有一點困惑地反問道，「我必須簽些什麼？簽什麼？我不懂，我應該簽什麼嗎？」

此時，葉格爾剛剛坐下，其他與會的小朋友則響起掌聲，據指也有人輕聲發笑。困惑的普亭則一邊提問，一邊以手勢請人把麥克風再拿給葉格爾。臉上同樣掩不住笑意的葉格爾則趕緊起身解釋YouTube頻道「是一個社群媒體網站」，普亭頓時會意，「啊！好的、好的、好的」。

當葉格爾再問「你會訂閱嗎？」的時候，普亭總統則回應「好的，就你的頻道？」

眾所皆知普亭不喜歡網際網路，形容是「一半滿是色情」的「CIA計畫」。據指他後來告訴孩子們，網路可用的資訊多數是「垃圾」。目前不清楚普亭是否實現葉格爾的願望，但葉格爾的YouTube頻道倒是因為這一次高調互動，僅用幾小時就新增約2000名網友跟隨。

普亭 YouTube 社群媒體

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