教宗腸子被移除33公分 術後正常駁要請辭

教宗方濟各否認要請辭。圖為他和民眾打迷你高爾夫球。(歐新社)

84歲的教宗方濟各 （Pope Francis）接受西班牙第二大廣播電台COPE訪問時，對一家義大利 報紙報導他可能請辭的新聞表示，「我不知道他們是哪裡來的消息，從上星期就報導我要辭職了。這我從來沒有想過。」

央廣引述路透社報導，教宗表示，他幾乎確定會出席11月在英國格拉斯哥(Glasgow)舉行的聯合國氣候高峰會。

「氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)」原本要在去年舉行，但因為2019年冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情而延到今年。

世界各國領袖都預定出席這次峰會，蘇格蘭的羅馬天主教會也在7月間表示，教宗如果健康情況允許，也預定要出席這次會議。

在訪問中，教宗感謝梵蒂岡一位男性護理師說服他進行手術以移除一段結腸，而不是持續使用抗生素治療。

教宗說，「他救了我的命。」

在2013年獲選教宗的方濟各，今年7月4日因為罹患結腸憩室狹窄症(diverticular stenosis of the colon)住院11天，並接受手術。

教宗表示，「現在他什麼都可以吃，這是手術前不太可能的……我過著完全正常的生活。」

教宗並且透露，他的腸子被移除了33公分。

教宗並以未來滿滿的訪問行程駁斥辭職的報導，他預定9月12到15日訪問匈牙利和斯洛伐克，同時訪問賽普勒斯、希臘和馬爾他的行程也在安排中，他也計畫出席COP26。

義大利自由報(Libero)在8月23日報導說，梵蒂岡即將召開選舉教宗的閉門會議(Conclave)。報導中說，方濟各已經談到，可能在12月85歲生日時請辭。