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日本真子公主不辦婚禮 形同私奔成親 將定居美國

編譯中心／綜合1日電
日本真子公主（右）與未婚夫小室圭（左）婚後將定居美國。（路透）
日本真子公主（右）與未婚夫小室圭（左）婚後將定居美國。（路透）

日本皇嗣文仁親王長女真子公主四年前宣布與大學學長小室圭訂婚，現在終於開始安排兩人於今年內登記結婚，但擬不舉行婚禮等各種儀式，日媒報導，為了避免批評秋篠宮一家和整個皇室受到輿論波及，宮內廳不得不採取「私奔」的形式，讓真子在儀式之下前往美國

日本朝日新聞報導，這將是日本二戰後訂定皇室結婚程序以來，首度有皇室成員結婚不辦儀式。相關人士說，這是因為考量外界對真子的婚事評價兩極，以及新冠疫情。

29歲的小室與同齡的真子2017年宣布訂婚後，被周刊雜誌陸續爆料小室的母親和前未婚夫之間有金錢糾紛，掌管日本皇室事務的宮內廳2018年宣布兩人婚期延後，至今連訂婚儀式都尚未舉辦。

NHK報導，小室今年5月從美國紐約州的福坦莫大學法學院畢業，7月參加紐約州司法考試，預定12月放榜，小室目前仍待在美國。相關人士表示，小室未來將在紐約的法律事務所工作，真子與小室規畫於今年內登記結婚，並將隨夫赴美定居。

兩人預計不會舉行任何儀式，包括皇室訂婚的「納采之儀」、告別日皇與皇后的「朝見之儀」，以及女性皇族訂婚與結婚時在皇居舉行的所有儀式。

日本法律規定，真子婚後將脫離皇籍，不再是皇室成員。皇族脫離皇籍時將獲得一筆補助金，真子最多可獲得1億5250萬日圓（約138.4萬美元）。但因補助金財源來自稅金，加上小室母親的債務糾紛受到外界批評，有人認為，這等於是用公帑幫小室的母親還債，宮內廳與日本政府正研擬是否以特例方式讓真子不領。

真子與小室2017年九9訂婚後，不斷有媒體爆料小室母親的債務糾紛，外界對兩人婚事評價兩極，也有人勸他們不要結婚。不過，真子去年11月發表書面聲明，表示結婚是「必要選擇」。文仁此後曾說，他同意真子的婚事，但認為小室有必要說明債務糾紛原委。

小室今年4月發了20多頁聲明給媒體，說明母親金錢問題，並表示「和真子結婚的心意不變」。

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