憂心伊朗核活動 德法齊聲要求立即恢復核談判

法國外長勒德里安在跟伊朗外長的緊急通話中要求立刻恢復和談判。(Getty Images)

伊朗 強硬派的新總統萊希已在8月5日就職，但延宕2個多月的核子會談至今尚未恢復。法國1日要求伊朗立即恢復核談判。德國 外交部同日也呼籲伊朗，儘速恢復與國際六強的核子會談，讓2015年的伊朗核子協議重新運作。

法國外交部在一份聲明中表示，該國外長勒德里安在跟伊朗新任外長阿米爾阿多拉希安的通話中，強調立即恢復談判的重要性和急迫性。德國國外交部發言人今日也表示，「我們強烈要求伊朗，儘快而且有建設性的重返談判桌」，他並強調：「時間之窗不會無限期開放。」

伊朗在2015年與美國 、英國、法國、德國、俄羅斯以及中國等六大強權簽署「伊朗核子協議」，但2018年美國川普政府片面退出協議；直到今年，七國在4到6月間展開談判，試圖恢復核子協議，其中只有美國是以間接方式與會。上一回合會談是在6月20日，之後因為等待伊朗新總統就職，延宕至今尚未恢復會談，而先前的會談也沒有具體結果。

國際原子能總署（IAEA）8月間證實，伊朗已經首度提煉岀純度達到20%的鈾金屬，同時也提煉岀純度60%的濃縮鈾。這份報告令法國、德國和英國表達嚴重關切。

伊朗高級官員在7月表示，萊希計畫在會談中採取強硬路線。伊朗外長阿米爾阿多拉希安 在8月30日表示，核子會談可能在2到3個月後恢復。