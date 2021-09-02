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氣候變遷致天災50年增5倍 日奪百命 卡翠納颶風最慘

編譯中心／綜合1日電
美國加州野火肆虐，趕跑內華達山脈一帶熱門度假勝地數以千計的居民和觀光客。(Getty Images)
美國加州野火肆虐，趕跑內華達山脈一帶熱門度假勝地數以千計的居民和觀光客。(Getty Images)

聯合國世界氣象組織1日指出，氣候變遷導致洪災與熱浪等天災數量在過去50年來增加五倍，造成超過200萬人喪生，平均每天奪去115人的性命，總損失則高達3.64兆美元。此外，國際植物園保育協會（BGCI）的報告也指出，全世界有1萬7500個、約30%的樹種面臨滅絕風險，另有440個樹種在野外環境僅存不到50棵，瀕臨滅絕。

世界氣象組織（ＷＭＯ）表示，這份聚焦1970至2019年的報告，是有史以來針對極端水文與氣象造成死亡與經濟損失的最全面調查。

報告調查這段期間發生過的1萬1000餘次災難，包括衣索比亞1983年大旱災與2005年卡翠納颶風侵襲美國等大災難。前者是最致命的單一事件，共造成30萬人喪生；後者則是代價最高昂的災難，帶來超過1363億美元損失。

ＷＭＯ發現，過去半世紀以來，與極端天氣、氣候與降水有關的災難平均每天都會發生，一天可造成115人喪生以及2.02億美元損失。其中超過91%的罹難者是在發展中國家。

南非乾旱，水壩乾涸。(路透)
南非乾旱，水壩乾涸。(路透)

報告發現，這段期間內，旱災造成災害最嚴重，導致約65萬人喪生；洪災則導致近5萬9000人罹難，極端氣溫則導致將近5萬6000人喪命。不過比較正面的是，期間每年的死亡人數也從1970年代的超過5萬人，降至2010年代的約1萬8000人，顯示更良好的防災計畫有所回報。

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西歐7月降下近一世紀創紀錄豪雨，導致德國西部多處水災。圖為德國西部萊因法耳次邦舒爾德村阿爾河暴漲沖毀房屋。（美聯社資料照片）

另據世界樹木狀況（State of the World's Trees），樹種最多元的世界前6強國家中，有數以千計的樹種面臨滅絕風險，其中以巴西的1788種為最大宗，另外5個國家分別為印尼、馬來西亞、中國、哥倫比亞和委內瑞拉。

根據報告，樹木面對的前3大威脅分別為作物生產、伐木和畜牧業，氣候變遷和極端天氣則為新興威脅。

報告顯示，面臨威脅樹種的數量是哺乳動物、鳥類、兩棲動物和爬行動物受威脅物種總和的兩倍之多。報告提到，風險最高樹種包含在東南亞雨林中常見的木蘭（magnolias）和龍腦香（dipterocarps）；橡樹、楓樹以及黑檀（ebonies）同樣面臨威脅。

氣候變遷 中國 洪災

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