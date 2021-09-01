安撫退伍軍人耕田挖礦？傳金正恩相中地方婦女強制配婚

傳北韓地方政府為了安撫開墾農村、礦區的退伍軍人，打算強制當地婦女和退伍軍人結婚。示意圖。Getty Images

北韓 領導人金正恩 神隱多時，終於在8月28日的青年節現身，他特別感謝青年自願挖礦採煤和上山下鄉務農。不過，北韓政府力推的「國家經濟發展5年計畫」需要大量勞動力，傳出為了安撫務農、挖礦的退伍軍人，地方政府打算將退伍軍人和當地婦女「強制配婚」。

根據「Daily NK」報導，金正恩力推的「國家經濟發展5年計畫」需要大量勞動力，但農村、礦區卻面臨人口流失窘境，北韓政府為了解決勞動力不足問題，直接將退伍軍人分配到農村與礦區。

但是農村、礦區生活困苦，許多人不願留下、甚至起念逃跑，為了安撫這批退伍軍人，咸鏡北道勞動委員會打算強制當地婦女和這批退伍弟兄結婚。地方政府希望「強制配對」政策能讓退伍軍人成家立業，一舉解決勞動力問題。

不過，地方政府的「強制配婚」政策也引起反彈，據消息人士透露退伍軍人內部已經出現反對聲浪。據報導指出，有人表示一旦執行「強制配婚」，娶農村、礦區婦女後將一輩子被綁在當地，還有人表示想「進城娶妻」獲得更好的生活機會，甚至有人乾脆撒謊「已經有論及婚嫁的對象」，全為逃避被政府鎖在農村和礦區。

《Daily NK》為南韓 網路媒體，以北韓消息為主要報導內容。據悉，1997年從北韓叛逃的脫北者、原朝鮮勞動黨黃長燁曾在該媒體擔任專欄作家，脫北者太永浩也曾透過該媒體談論南北關係。