日本防衛預算新高 投491億美元抗中、部署西南諸島

日媒報導，日本 防衛省已確定政策方針，有意在2022年度預算 概算需求，編列史上新高的逾5兆4000億日圓（約491億美元），目的是因應急速擴大軍事能力的中國，強化日本西南諸島的防衛能力。

日本產經新聞報導，日本政府相關人士透露，防衛省為大幅增加武器研發費用，正以編列約3000億日圓為方向進行協調；另外，也有意提高對人工智慧（AI ）及無人武器等最先進技術的投資，並增加防衛裝備廳的人員數量。

防衛省2021年度原始預算為5兆3422億日圓，預估2022年度預算規模將超越2021年度創歷史新高。到今年底正式編製預算時，防衛預算有可能更為增加，甚至超過一直以來被視為標準的國內生產毛額（GDP）的1%。

此外，日本本屆眾議員任期10月21日屆滿，可能10月中進行改選。而朝日新聞報導，日本首相菅義偉 考慮在下次眾議院選舉前進行自民黨高層人事異動，可能把自民黨幹事長二階俊博換掉。

報導指出，菅義偉希望在自民黨總裁選舉、眾議院選舉前讓人有一新耳目的感覺，以期在這兩場選舉中求勝。多名菅義偉政府的幹部透露，菅義偉大致上決定9月將進行自民黨高層人事異動，包括現任黨幹事長二階俊博也將被換掉。據悉二階已同意這樣的作法。

自民黨總裁選舉確定於9月17日舉行公告、29日舉行投開票。至於有關眾議院選舉，本屆眾議員任期到10月21日屆滿。目前傾向10月5日舉行眾議院選舉公告、10月17日舉行投開票。

報導說，二階俊博從前首相安倍晉三執政時開始至今已逾5年擔任自民黨幹事長，以黨內少壯派為主的人士要求撤換二階的呼聲高。不過，另有自民黨籍國會議員表示，選區的選民都說不喜歡看到菅義偉，菅義偉若沒被換掉，內閣支持率不會回升。