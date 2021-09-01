我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

日本防衛預算新高 投491億美元抗中、部署西南諸島

編譯中心／綜合31日電

日媒報導，日本防衛省已確定政策方針，有意在2022年度預算概算需求，編列史上新高的逾5兆4000億日圓（約491億美元），目的是因應急速擴大軍事能力的中國，強化日本西南諸島的防衛能力。

日本產經新聞報導，日本政府相關人士透露，防衛省為大幅增加武器研發費用，正以編列約3000億日圓為方向進行協調；另外，也有意提高對人工智慧（AI ）及無人武器等最先進技術的投資，並增加防衛裝備廳的人員數量。

防衛省2021年度原始預算為5兆3422億日圓，預估2022年度預算規模將超越2021年度創歷史新高。到今年底正式編製預算時，防衛預算有可能更為增加，甚至超過一直以來被視為標準的國內生產毛額（GDP）的1%。

此外，日本本屆眾議員任期10月21日屆滿，可能10月中進行改選。而朝日新聞報導，日本首相菅義偉考慮在下次眾議院選舉前進行自民黨高層人事異動，可能把自民黨幹事長二階俊博換掉。

報導指出，菅義偉希望在自民黨總裁選舉、眾議院選舉前讓人有一新耳目的感覺，以期在這兩場選舉中求勝。多名菅義偉政府的幹部透露，菅義偉大致上決定9月將進行自民黨高層人事異動，包括現任黨幹事長二階俊博也將被換掉。據悉二階已同意這樣的作法。

自民黨總裁選舉確定於9月17日舉行公告、29日舉行投開票。至於有關眾議院選舉，本屆眾議員任期到10月21日屆滿。目前傾向10月5日舉行眾議院選舉公告、10月17日舉行投開票。

報導說，二階俊博從前首相安倍晉三執政時開始至今已逾5年擔任自民黨幹事長，以黨內少壯派為主的人士要求撤換二階的呼聲高。不過，另有自民黨籍國會議員表示，選區的選民都說不喜歡看到菅義偉，菅義偉若沒被換掉，內閣支持率不會回升。

菅義偉 日本 預算

上一則

以毒攻毒？巴西研究：毒蛇毒液能抑制新冠病毒繁殖力

下一則

法﻿國防疫新政漸得民心 泰國政府3度被提不信任案

延伸閱讀

日本真子公主傳今年嫁來美國 「考量疫情」擬不辦婚禮

日本真子公主傳今年嫁來美國 「考量疫情」擬不辦婚禮
美氣候特使柯瑞訪日 兩國同意聯合促中降低碳排

美氣候特使柯瑞訪日 兩國同意聯合促中降低碳排
日相稱「看到疫情出口」 村上春樹諷：眼睛很好

日相稱「看到疫情出口」 村上春樹諷：眼睛很好
把新冠當感冒了？日本近萬人超HIGH音樂季挨轟

把新冠當感冒了？日本近萬人超HIGH音樂季挨轟

熱門新聞

現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

2021-08-28 06:05
阿富汗陸軍中將沙達特（左）在紐時投書批評甘尼總統的政府貪污腐敗、川普政府跟神學士敲定的協議實質縮減美軍與盟軍的攻擊性戰鬥行動，拜登為美軍縮編設定條件讓一切都開始走下坡。畫面翻攝：Twitter/SayedSamiSadat

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

2021-08-26 07:49
阿富汗女性在喀布爾街頭遭神學士盤查。(路透)

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

2021-08-28 14:07
英國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。美聯社

BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

2021-08-27 14:13
越南總理范明正。(美聯社)

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

2021-08-25 12:50
拿著文件的阿富汗民眾在喀布爾機場外大排長龍，等待搭機離開的機會。美聯社

阿富汗機場逃難大塞車 竟是因為神學士不識字

2021-08-26 07:38

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片