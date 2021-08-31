烏克蘭發現最大萬人塚 疑史達林「大恐怖」犧牲者

烏克蘭南部敖德薩市挖出5000至8000人的遺骸，據信是前蘇聯領導人史達林「大整肅」迫害時期的受害者。（Getty Images）

烏克蘭 南部敖德薩市（Odessa）當局日前表示，當地挖掘出5000至8000人的遺骸，據信是前蘇聯領導人史達林「大整肅」迫害時期的受害者，這是烏克蘭至今發現最大規模亂葬崗之一。

烏克蘭國家記憶局（National Memory Institute）地方分部主任古查留柯（Sergiy Gutsalyuk）表示，這些骨骸是在敖德薩機場 附近進行機場拓建探勘工作時，從超過24處埋葬地發掘出來。他說當地前幾年已挖掘出一些亂葬崗。

古查留柯表示，這些死者是在1937至1939年間遭到殺害的囚犯，執行死刑的是前蘇聯領導人史達林惡名昭彰的秘密警察 單位「內務人民委員部」（NKVD），這個單位也是前蘇聯國家安全委員會（KGB）的前身。

1930年代正是史達林進行外界所稱的「大整肅」（Great Purge，又稱「大恐怖」Great Terror）時期。古查留柯指出，這些囚犯的國籍和判處死刑罪名尚待釐清，但要確認他們的身分恐怕辦不到，因為當時文件仍未解密且都保留在莫斯科。他說，隨著挖掘行動持續，發現的被害人數可能還會增加。

自從俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞，並扶植烏克蘭東部的武裝分離運動人士後，這兩個前蘇聯國家的關係已大幅惡化。

一名男子30日展示在萬人塚中發現的物品。（Getty Images）

烏克蘭歷史學家估計，1930年代史達林整肅異己期間，有數十萬烏克蘭人被囚禁在勞改營或在營中被處死。其中一個最知名處決地點是在烏克蘭首都基輔郊區村莊拜基夫尼亞附近的森林，1937至1941年間有數十萬人被埋在這裡。

除此之外，烏克蘭視發生在1932至1933年間造成數百萬人死亡的烏克蘭大饑荒，為史達林主導的種族滅絕行動。