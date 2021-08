法國總統馬克宏訪伊拉克 將赴IS昔日重鎮摩蘇爾

法國總統馬克宏(右三)訪伊拉克。Getty Images

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)今天將訪問伊斯蘭國(IS)過去在伊拉克的據點、北部大城摩蘇爾(Mosul)。他前一天矢言會繼續駐軍伊拉克。

馬克宏昨天在巴格達的區域峰會做出上述承諾。在美軍撤離阿富汗 之際,這場峰會主要討論對抗恐怖主義以及塔利班接管阿富汗帶來的影響等議題。

他昨天在記者會上表示:「無論美國 做了什麼決定,我們將繼續駐軍伊拉克,對抗恐怖主義。」

而在今天,馬克宏將踏上摩蘇爾的土地。這個遜尼派穆斯林城市曾是伊斯蘭國重鎮,直到2017年被伊拉克政府軍解放。

摩蘇爾是伊拉克多元種族與信仰的大熔爐。伊斯蘭國在2014至2017年間占領摩蘇爾,期間大肆殘害當地歷史悠久的基督徒團體。馬克宏的到訪,被視為他重申支持中東地區基督徒的機會。

馬克宏將到訪因為戰火淪為廢墟的時間聖母教堂(Church of Our Lady of the Hour)。聯合國教科文組織(UNESCO)正努力重建此地。

馬克宏也將造訪摩蘇爾的努爾清真寺(Al-Nouri)。伊斯蘭國領袖巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)2014年在此宣布建立「哈里發國」。

2017年6月,當伊拉克政府軍兵臨城下,伊斯蘭國炸毀了這棟著名的12世紀建築。UNESCO目前正在執行大規模重建計畫。