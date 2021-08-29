杜魯多競選造勢遭反疫苗派抗議 卑省跟到安省…逼停活動

加拿大總理杜魯多27日在安大略省競選活動，向支持者揮手致意。（路透）

加拿大 提早兩年在9月20日舉行大選，領導執政「自由黨」6年的總理杜魯多 爭取2度連任，盼藉著提高疫苗 接種率帶動支持度。不過，正因為政府強制接種和疫苗護照政策，引發部分民眾不滿，有反對者緊跟杜魯多在各省的競選活動，阻礙進行。

杜魯多日前在安大略省進行競選活動時，連續3次遭到抗議；在博爾頓市活動舉行前，杜魯多的競選巴士多次遭到示威者阻撓，數十名抗議者甚至豎起中指、以近似納粹式行為及褻瀆性言語攻擊杜魯多，還有人舉起寫上「杜魯多叛國罪」的標語。最後活動在延誤兩小時後被迫取消。

加拿大總理杜魯多27日在安大略省競選活動，反疫苗派抗議。（路透）

安省居民表示：「我們從未見過抗議者如此充分準備，杜魯多每到一處地方，抗議者都會隨即出現叫囂，聽說同一批示威者由卑詩省跟到安省。」最大反對黨「保守黨」的競選團隊日前則發表聲明，批評示威者使用淫穢和極端語言指責杜魯多，因為很多家長戴著孩童出席活動。

加拿大有82%的12歲以上人口接種第一劑新冠疫苗，成為杜魯多近兩年執政的亮點，但反對疫苗及戴口罩者不滿超過1年半的抗疫政策「侵蝕人權自由」。早前杜魯多曾強制公務員接種疫苗、呼籲各省協助制訂接種護照，也被批評把疫苗問題政治化。