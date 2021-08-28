哈薩克軍火庫連環大爆炸 12死98傷

哈薩克一座彈藥庫27日因失火引起爆炸，造成12死98傷。(Getty Images)

哈薩克一座軍火庫26日發生火災，造成 12 名軍人和消防員死亡，98 人受傷。國防部 長葉爾梅克巴耶夫（Nurlan Yermekbayev）在簡報中說，這座位於南部江布爾省(Zhambyl)的軍事基地主要用來存放工兵用炸藥，昨天失火原因並不清楚。

中央社引述法新社報導，這起爆炸案疑似彈藥庫出現火災，之後火勢迅速蔓延到鄰近的工程炸藥儲存處，引起了更多的連環爆炸，一名警衛當場殉職，另外兩名士兵在嘗試滅火時也不幸命喪火窟。

江布爾省當地政府說，有超過90人事後被送到醫院治療，目前還有28人留院觀察，其中6人傷勢嚴重，但沒有生命危險。

葉爾梅克巴耶夫說，火勢引發十次爆炸，而基地內的炸藥來自阿雷西鎮（Arys）的一座設施，當地2019年也發生過類似意外，造成四人喪生。

此外，葉爾梅克巴耶夫的發言人說，在事故善後告一段落後，葉爾梅克巴耶夫擬辭職，不過他的去留將由總統納札巴耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）作決定。

當局將基地鄰近地區疏散了數百民眾，並關閉了江布爾省通往第一大城阿拉木圖（Almaty）的主要道路。